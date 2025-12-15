Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Las víctimas

Las autoridades australianas confirmaron la muerte de 16 personas (incluido uno de los atacantes) y que 42 personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Las edades de las víctimas diciendo van desde los 10 hasta los 87 años. Uno de ellos es un rabino británico y otro un turista francés. Un sobreviviente de la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel resultó herido en este atentado. Se trata de Arsen Ostrovsky, abogado internacional especializado en derechos humanos, quien figura entre las 39 personas hospitalizadas tras el tiroteo.