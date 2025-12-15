Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

SIDNEY, Australia.- Las autoridades australianas confirmaron la muerte de 16 personas, incluido un atacante, en un tiroteo en Bondi Beach, Sídney.
En la popular playa se estaba celebrando un evento para marcar el inicio de la festividad judía de Janucá al que asistían más de 1.000 personas, dijo la policía.
El primer ministro de Nueva Gales del Sur (NSW), Chris Minns, afirmó que el ataque fue “diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”. Lo que debería haber sido una “noche de paz y alegría” fue “destrozada” por un “ataque horrible y perverso”, añadió.
El tiroteo masivo fue calificado como el peor en años en Australia, ocurrió en Bondi Beach, Sídney, ayer a la tarde. Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas alrededor de las 18.47, hora local.
Las víctimas
Las autoridades australianas confirmaron la muerte de 16 personas (incluido uno de los atacantes) y que 42 personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Las edades de las víctimas diciendo van desde los 10 hasta los 87 años. Uno de ellos es un rabino británico y otro un turista francés. Un sobreviviente de la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel resultó herido en este atentado. Se trata de Arsen Ostrovsky, abogado internacional especializado en derechos humanos, quien figura entre las 39 personas hospitalizadas tras el tiroteo.
Los agresores
El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que la investigación sobre el tiroteo “avanzó” durante la noche y confirmó que los dos tiradores involucrados eran un padre y un hijo de 50 y 24 años. Los agentes no están buscando a otro pistolero. El hombre de 50 años murió en el lugar. El de 24 años permanece en el hospital en estado crítico.
Los motivos
Las autoridades australianas no dudaron en calificar el tiroteo como un acto “terrorista” y “antisemita”. Minns afirmó que el ataque fue “diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, reiteró que fue un “ataque dirigido contra los judíos australianos”.
Los explosivos
Sí. La policía confirmó que encontró “artefactos explosivos improvisados” en un vehículo cerca de la playa, el cual estaba vinculado al atacante fallecido.
Un ciudadano héroe
Sí, la actuación uno de los civiles presente fue calificada como heroica. El medio local 7News identificó a Ahmed al Ahmed, un vendedor de fruta de 43 años, como el hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma, una acción que permitió salvar muchas vidas. El propio Al Ahmed resultó herido de dos balazos y se encuentra hospitalizado.
La reacción internacional
Dirigentes del mundo condenaron el tiroteo, incluyendo a los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos y Javier Milei, de Argentina, y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez. El Ministerio de Exteriores palestino también condenó la violencia y reafirmó su solidaridad con Australia. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reprochó a Australia haber reconocido al Estado palestino.
Multitudes se reunieron en ciudades europeas después del tiroteo fatal en Bondi Beach. Hubo vigilias en Londres, París y Berlín.