El Gobierno fijó el salario mínimo hasta agosto de 2026 y reformó los seguros de desempleo

Las prestaciones por desempleo

La resolución también redefinió el mecanismo de la prestación por desempleo. El beneficio se calculará como el 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de la relación laboral. A su vez, se establecen límites vinculados directamente al salario mínimo: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100%.