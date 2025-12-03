Secciones
El Gobierno fijó el salario mínimo hasta agosto de 2026 y reformó los seguros de desempleo

Tras el fracaso de la negociación en el Consejo del Salario, el Ejecutivo estableció un cronograma de aumentos para los próximos 10 meses.

Hace 2 Hs

Ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos en el Consejo del Salario, el gobierno de Javier Milei decidió fijar de manera unilateral el nuevo esquema del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La medida, oficializada hoy mediante la Resolución 9/2025 del Boletín Oficial, estableció actualizaciones mensuales consecutivas que regirán desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tomó la determinación luego de que la reunión del pasado 26 de noviembre finalizara sin consenso. Según informó la cartera, las propuestas presentadas por las partes no lograron la mayoría necesaria, lo que activó la potestad del Ejecutivo para laudar y evitar que el ingreso básico quede desactualizado.

El cronograma de aumentos

La resolución dispuso un incremento escalonado a lo largo de 10 meses. El punto de partida será noviembre de 2025, con un piso de $328.400 para trabajadores mensualizados (o $1.642 por hora). A partir de diciembre de 2025, el salario mínimo pasa a $334.800. 

En enero de 2026 se eleva a $341.000 y en febrero alcanza los $346.800. Luego avanza a $352.400 en marzo y a $357.800 en abril. Desde mayo será de $363.000, en junio aumentará a $367.800 y en julio a $372.400. El tramo final, correspondiente al 1 de agosto de 2026, fija el SMVM en $376.600.

Los valores horarios acompañan la misma trayectoria ascendente. Desde diciembre ascienden a $1674; en enero suben a $1705; en febrero llegan a $1734; en marzo alcanzan los $1762; en abril avanzan a $1789; en mayo se ubican en $1815; en junio trepan a $1839; en julio llegan a $1862; y a partir de agosto, a $1883.

Las prestaciones por desempleo

La resolución también redefinió el mecanismo de la prestación por desempleo. El beneficio se calculará como el 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de la relación laboral. A su vez, se establecen límites vinculados directamente al salario mínimo: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100%.

