El desempleo se mantuvo en el 7,6% durante el segundo trimestre

"El mercado laboral ajusta por calidad, no por cantidad", catapultó Luis Campos, Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma. Es que la precarización laboral es moneda corriente y avanza en el empleo, dentro de la población económicamente ocupada (44,5%), la tasa de informalidad alcanzó el 43,2%, con un crecimiento de 1,6 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año pasado. De esta manera, marcó una tasa más alta del último año comparando con los diferentes trimestres de 2024 y 2025.