Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Una intensa caída de granizo se registró en la tarde de ayer en El Cadillal, generando sorpresa entre vecinos y turistas que se encontraban en la zona, sobre todo por el sol al que se habían sometido horas antes. Sin embargo, el fenómeno se dio en el marco de una alerta meteorológica naranja por tormentas que regía desde ayer, bien temprano, para gran parte de la provincia de Tucumán, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.