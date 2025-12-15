Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Una intensa caída de granizo se registró en la tarde de ayer en El Cadillal, generando sorpresa entre vecinos y turistas que se encontraban en la zona, sobre todo por el sol al que se habían sometido horas antes. Sin embargo, el fenómeno se dio en el marco de una alerta meteorológica naranja por tormentas que regía desde ayer, bien temprano, para gran parte de la provincia de Tucumán, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
El fenómeno se suma a lo sucedido a mediados de noviembre, cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó se registró una caída de granizo en la zona alta de la provincia que estuvo acompañada por vientos que llegaron a los 60 kilómetros por hora lo cual hizo teñir de blanco a los cerros.
Zonas afectadas
El alerta incluía a los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
En estas áreas esperaban tormentas fuertes a severas, algunas de ellas con potencial para generar abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.
De acuerdo al parte oficial, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Luego de las lluvias que se anunciaban para ayer, en el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que para hoy las precipitaciones continuarían por la mañana y que la temperatura descenderá alrededor de 10 grados. Se espera una jornada inestable, con una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C. El observador meteorológico Cristofer Brito advirtió sobre este frente frío que está avanzando sobre la provincia y se encontrará con aire cálido e inestable.
A partir del martes el cielo se despejaría y volverían las temperaturas superiores a los 30 °C, que se sostendrían el resto de la semana, en la que no habría precipitaciones.