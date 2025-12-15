¿El Festival ADN Tucumano llegó para quedarse?

Satisfacción

Acevedo expresó su satisfacción por la realización del Festival ADN Tucumano y destacó que se trata del primer evento de estas características, organizado íntegramente con artistas, músicos, bailarines y academias de la provincia. “ADN Tucumano nace justamente de eso: de reconocer que tenemos un enorme caudal de talento propio. La idea surgió en uno de los tantos reconocimientos que la Legislatura realiza a nuestra cultura, cuando nos preguntamos por qué no generar un festival donde absolutamente todos los protagonistas sean tucumanos. Y este primer paso demuestra el nivel y la jerarquía que sabíamos que iba a tener”, afirmó.