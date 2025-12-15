Secciones
¿El Festival ADN Tucumano llegó para quedarse?

El evento musical convocó a decenas de artistas y a mucho público en Floresta.

ARTISTAS. En Floresta desfilaron más de 25 bandas de música.
Hace 3 Hs

La primera edición del Festival ADN Tucumano tuvo su lugar con una buena presencia de pública y una mejor aún reacción de este ante los artistas. La idea era generar un espacio auténticamente tucumano que de lugar central a los artistas, músicos y bailarines provinciales. La cita fue en el club Floresta y por su escenario pasaron más de 25 bandas y más 20 de academias de folclore.

El evento, una propuesta impulsada por el vicegobernador Miguel Acevedo y la Legislatura de Tucumán para generar además, contó con un fin solidario: el público colaboró con alimentos no perecederos que serán destinados a organizaciones que trabajan con niños, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, garantizando una distribución equitativa entre instituciones con trayectoria territorial.

La iniciativa nació a partir de un reconocimiento realizado a artistas locales, ocasión en la que surgió la propuesta de crear un escenario que permita visibilizar, impulsar y generar oportunidades para quienes sostienen viva la identidad artística de Tucumán. De ese diálogo y de una decisión política concreta, se materializó el Festival ADN Tucumano, que tuvo como lema “Lo que somos, suena”.

Satisfacción

Acevedo expresó su satisfacción por la realización del Festival ADN Tucumano y destacó que se trata del primer evento de estas características, organizado íntegramente con artistas, músicos, bailarines y academias de la provincia. “ADN Tucumano nace justamente de eso: de reconocer que tenemos un enorme caudal de talento propio. La idea surgió en uno de los tantos reconocimientos que la Legislatura realiza a nuestra cultura, cuando nos preguntamos por qué no generar un festival donde absolutamente todos los protagonistas sean tucumanos. Y este primer paso demuestra el nivel y la jerarquía que sabíamos que iba a tener”, afirmó.

Folclore con perfil solidario en el festival ADN Tucumano

Folclore con perfil solidario en el festival ADN Tucumano

En ese sentido, remarcó que desde el inicio de la gestión se asumió el compromiso de acompañar a la cultura como una política transversal: “La Legislatura está abierta y escucha. Entendimos que Tucumán no es solo folklore, sino múltiples expresiones artísticas, y que había que dar respuestas concretas. Por eso no hablamos solo de declaraciones o resoluciones, sino de hechos: hoy estamos apoyando a la cultura tucumana con un festival que la visibiliza, la jerarquiza y la proyecta”.

Del evento participaron, junto al presidente de la Legislatura, los legisladores José Cano, Hugo Ledesma, Roque Argañaraz, Carolina Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa y Patricia Lizárraga.

