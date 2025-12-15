¿El Festival ADN Tucumano llegó para quedarse?

La primera edición del Festival ADN Tucumano tuvo su lugar con una buena presencia de pública y una mejor aún reacción de este ante los artistas. La idea era generar un espacio auténticamente tucumano que de lugar central a los artistas, músicos y bailarines provinciales. La cita fue en el club Floresta y por su escenario pasaron más de 25 bandas y más 20 de academias de folclore.
El evento, una propuesta impulsada por el vicegobernador Miguel Acevedo y la Legislatura de Tucumán para generar además, contó con un fin solidario: el público colaboró con alimentos no perecederos que serán destinados a organizaciones que trabajan con niños, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, garantizando una distribución equitativa entre instituciones con trayectoria territorial.
La iniciativa nació a partir de un reconocimiento realizado a artistas locales, ocasión en la que surgió la propuesta de crear un escenario que permita visibilizar, impulsar y generar oportunidades para quienes sostienen viva la identidad artística de Tucumán. De ese diálogo y de una decisión política concreta, se materializó el Festival ADN Tucumano, que tuvo como lema “Lo que somos, suena”.
Satisfacción
Acevedo expresó su satisfacción por la realización del Festival ADN Tucumano y destacó que se trata del primer evento de estas características, organizado íntegramente con artistas, músicos, bailarines y academias de la provincia. “ADN Tucumano nace justamente de eso: de reconocer que tenemos un enorme caudal de talento propio. La idea surgió en uno de los tantos reconocimientos que la Legislatura realiza a nuestra cultura, cuando nos preguntamos por qué no generar un festival donde absolutamente todos los protagonistas sean tucumanos. Y este primer paso demuestra el nivel y la jerarquía que sabíamos que iba a tener”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que desde el inicio de la gestión se asumió el compromiso de acompañar a la cultura como una política transversal: “La Legislatura está abierta y escucha. Entendimos que Tucumán no es solo folklore, sino múltiples expresiones artísticas, y que había que dar respuestas concretas. Por eso no hablamos solo de declaraciones o resoluciones, sino de hechos: hoy estamos apoyando a la cultura tucumana con un festival que la visibiliza, la jerarquiza y la proyecta”.
Del evento participaron, junto al presidente de la Legislatura, los legisladores José Cano, Hugo Ledesma, Roque Argañaraz, Carolina Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa y Patricia Lizárraga.