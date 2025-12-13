Folclore con perfil solidario en el festival ADN Tucumano

A su vez, Gonzalo Zamora llevará su canto joven al escenario de Lo de la Paliza (Laprida 181). “Tormenta de vino” es la propuesta de La Escondida (Miguel Lillo 234), donde estarán el Dúo Matías Santiago, Romina Barros, Sangre Mansera, Los Cantores del Alba y Los Changos del Encuentro; mientras que El Cardón (Las Heras 50) espera a Adrián Sosa con Daniel Aguilar, Norberto Uribio y Los Mayhas -entre otros- de invitados; y La Casa de Yamil (España 153), a Los Kijanos y Los Sacheros. El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) anuncia a Sonkoy Tucma, Potenciados, Ruderales y La R’junta.