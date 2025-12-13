Folclore con perfil solidario en el festival ADN Tucumano

Un alimento no perecedero será la entrada simbólica del festival folclórico solidario ADN Tucumano, que reunirá a decenas de artistas tucumanos desde las 20.30 en el Club Floresta (avenida Colón 471).
El lema “Lo que somos, suena” refiere al concepto central de que sobre el escenario se exprese la identidad plena de la cultura tucumana, expresada en un encuentro cultural que reúna las expresiones artísticas de la provincia. La organización está a cargo de la Legislatura de la Provincia, a impulso del radical José Cano y con respaldo del vicegobernador Miguel Acevedo, con el objetivo institucional de promover, fortalecer y difundir el arte provincial en espacios que permitan visibilizar, impulsar y generar oportunidades.
“El ADN cultural tucumano está integrado por su música, folclore, ritmos, voces e historias que se transmiten de generación en generación. La primera edición buscará transformar esa identidad en una expresión colectiva a través de la música, la danza y el arte”, se anuncia.
Si bien el acceso es libre y gratuito, las donaciones solicitadas en forma de colaboración voluntaria se recibirán para ser destinadas a organizaciones que acompañan a familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, con el compromiso de que se concrete una distribución equitativa entre las distintas instituciones.
La grilla de cantantes anuncia la participación en vivo de Mala Junta, Luna Creciente, Oscar Godoy, Las Voces del Boquerón, Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Benjamín Zamorano, Yuca Córdoba, Guadalupe Aguilar, Julio Robles, Zamba 4, Vicente Mora, Mariano Jarjal, Dúo Lapacho, Duendes Copleros, Romina Barros, Poly Argañaraz, José Décima, Silvio Lizárraga, Los Diableros, Las Voces de Ranchillos, Mirta Carrizo, Pura Cepa, Los Cantores del Alba, Sofía Ibáñez y Gibran Iasu Haddad Guraiib.
En tanto, las academias tradicionalistas que intervendrán serán El Bagualero (dirigida por Marcos Suárez), Cuna de la Independencia (Rosa Cañas), La Donosa (Sandra Ruiz), Suelo Ancestral (Justiniano Sergio Agustín), Santos Vega (Rafael Vera), Bailarines del Alma (Margarita Agüero), La Marrupeña (Natalia Guanuco), Alegría y Danza (Mirta Ceballos), Mirai (Aldo Cata), Mate y Folklore (Leandro Hernán Páez), Lunita Tucumana (Marcela Arancibia), Huella Pampa (Soledad Valdez y Damián Ortiz), Azahares Tucumanos (Mayra Correa), Agrupación Tradicionalista Potro sin Marca (Mirian Mercedes de Amichis), Escuela Inti Tusuj (Sofía Quiroz), Agrupación Folklórica Municipal El Guardamonte (Pascual Barrientos), Nativa (Mónica Roxana Barrera), Grito Verde (Alejandro Campero), La Candelaria (Verónica Pulido) y Grupo Independiente Danza Evolución (Carolina Paz), La conducción del evento estará a cargo de Carlos Diez y Rody Acosta, y sobre el escenario se expresarán los distintos estilos interpretativos.
Peñas
Por aparte, esta noche abrirán nuevamente las peñas tucumanas y varios espacios con una variada oferta. “La tierra y el canto” es el tributo a Mercedes Sosa que Nancy Pedro en voz y Gallego Estrada en guitarra ofrecerán desde las 22 en Lola Mora Cultural de Yerba Buena (Lola Mora 54). “Será un homenaje a una de las cantoras más emblemáticas de la música argentina y latinoamérica, que con su talento y su compromiso social, dejó una huella imborrable en el folclore”, anticipan los artistas.
A su vez, Gonzalo Zamora llevará su canto joven al escenario de Lo de la Paliza (Laprida 181). “Tormenta de vino” es la propuesta de La Escondida (Miguel Lillo 234), donde estarán el Dúo Matías Santiago, Romina Barros, Sangre Mansera, Los Cantores del Alba y Los Changos del Encuentro; mientras que El Cardón (Las Heras 50) espera a Adrián Sosa con Daniel Aguilar, Norberto Uribio y Los Mayhas -entre otros- de invitados; y La Casa de Yamil (España 153), a Los Kijanos y Los Sacheros. El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) anuncia a Sonkoy Tucma, Potenciados, Ruderales y La R’junta.