El Gobierno nacional oficializó la baja de las retenciones al campo

La reducción de derechos de exportación será para las cadenas de granos y subproductos.

Hace 1 Hs

El Gobierno nacional, a través del Decreto 877/2025, oficializó la reducción de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos.

"Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para este gobierno. Continuaremos haciendo todo lo posible para alcanzar este objetivo en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan", señaló la Secretaría de Agricultura nacional mediante un comunicado.

Las alícuotas

- Soja: de 26% a 24%
- Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
- Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
- Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
- Girasol: de 5,5% a 4,5%

"Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones", añadió el organismo gubernamental.

