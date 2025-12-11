Secciones
DeportesFútbol

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Cuando llegó la policía, la mujer justo se estaba llevando cajas y celulares de un galpón.

El galpón de Sur Finanzas allanado esta tarde. El galpón de Sur Finanzas allanado esta tarde.
Hace 1 Hs


El juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó este jueves la detención de la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a esa firma y alcanza a la AFA.

Tras un allanamiento en la localidad de Turdera, en Lomas de Zamora, se decidió registrar la casa de la tesorera y proceder con su detención, informaron fuentes judiciales.

La Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.

Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez.

¿Qué es Sur Finanzas?

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado había ordenado este miércoles siete procedimientos en Capital Federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.

También dispuso 33 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, al alcanzar la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga, y 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.

El objetivo e las medidas consiste en recolectar material probatorio en las oficinas de la financiera de Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

La principal hipótesis de la investigación es que la empresa funcionó presuntamente como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas que requerían auxilio financiero.

Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.

Temas Claudio "Chiqui" Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las decanas se consagraron campeonas del Torneo Clausura de la Liga Tucumana

Las "decanas" se consagraron campeonas del Torneo Clausura de la Liga Tucumana

Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
2

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
3

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas
4

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA
5

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
6

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Más Noticias
Leandro Gracián sería el nuevo técnico de San Martín: los números que convencieron a la CD

Leandro Gracián sería el nuevo técnico de San Martín: los números que convencieron a la CD

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

La Justicia allanó una propiedad en un country de Pilar vinculada a los presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia

La Justicia allanó una propiedad en un country de Pilar vinculada a los presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia

El análisis técnico de Mercedes que cambia el panorama para Alpine y Colapinto en la Fórmula 1

El análisis técnico de Mercedes que cambia el panorama para Alpine y Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Comentarios