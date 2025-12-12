Países de la OEA piden tratar la crisis electoral hondureña

El conservador Asfura lidera el conteo de votos con una ligera ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude. Esas acusaciones son secundadas por la presidenta izquierdista Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, que, rezagada a un tercer lugar, pidió la nulidad de los comicios.