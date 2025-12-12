Secciones
Países de la OEA piden tratar la crisis electoral hondureña
Xiomara Castro Xiomara Castro
Hace 4 Hs

SANTO DOMINGO, República Dominicana. Once países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron una reunión extraordinaria del bloque por la crisis electoral en Honduras, que se celebrará la próxima semana, informó el jueves la cancillería dominicana. Honduras celebró comicios presidenciales el 30 de noviembre pero aún no hay un ganador definido.

Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana solicitaron una sesión del Consejo Permanente de la OEA para analizar el tema, que se realizará el lunes 15 en la sede de la organización en Washington, según un comunicado.

Estos países esperan que el jefe de la misión de observación electoral de la OEA enviado a Honduras, el diplomático paraguayo Eladio Loizaga, ofrezca información sobre el escrutinio.

Las elecciones presidenciales de Honduras quedaron envueltas en denuncias de fraude, cuando está por concluir el turbulento escrutinio que da este martes una ligera ventaja al conservador Nasry Asfura, favorito del presidente estadounidense Donald Trump.

Los resultados definitivos podrían tardar aún, pues recién este jueves se prevé que inicie la revisión de unas 2.700 actas de votación consideradas con inconsistencias.

Militares en el pase de mando en Honduras: el escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude

Militares en el pase de mando en Honduras: el escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude

El conservador Asfura lidera el conteo de votos con una ligera ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude. Esas acusaciones son secundadas por la presidenta izquierdista Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, que, rezagada a un tercer lugar, pidió la nulidad de los comicios.

Traspaso garantizado

Los militares dijeron el miércoles que garantizarán el traspaso de poder. Los veedores electorales de la OEA pidieron el sábado “agilizar” el escrutinio en Honduras. La semana pasada, la misión observadora liderada por Loizaga se reunió con Nasralla y Asfura, e instó en sus redes sociales a “esperar responsable y pacientemente mientras se procesan los resultados”.

La proclamación del ganador es incierta, pues una vez concluya el escrutinio el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisará 2.773 actas de votación con “inconsistencias”.

“Vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, dijo Castro en su primera declaración tras los comicios del 30 de noviembre.

Nasralla, del Partido Liberal (PL) y ex aliado de Castro, denunció el lunes un “robo” a favor de Asfura, del Partido Nacional (PN) y quien anunció que solo se pronunciará cuando haya un ganador.

