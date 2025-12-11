Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres

Pero el foco se ha estrechado aún más, centrándose en el color rojo del lápiz labial. Investigaciones demostraron que el color rojo por sí solo aumenta la atractividad percibida de las mujeres. Específicamente, el rojo ha sido asociado con una mayor atractividad y deseo sexual para los hombres, incluso cuando se usa en la vestimenta. Hombres buscaron mayor contacto social o mostraron mayor interés sexual en mujeres que vestían de rojo. Por ejemplo, se documentó que los hombres se sientan más cerca de una mujer con una camisa roja que de una con una azul.