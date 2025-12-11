Secciones
Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres

La ciencia estudió el comportamiento de las personas en un bar ante la presencia del lápiz labial rojo. Qué dicen los estudios

Por LA GACETA Hace 2 Hs

El lápiz labial es uno de los maquillajes más antiguos y perdurables de la historia. Aunque un estudio científico se enfoca en la respuesta masculina a un tono específico, es imposible ignorar la rica historia y el contexto cultural del labial.

El origen del lápiz labial se remonta a civilizaciones antiguas, como la mesopotámica y la egipcia, donde mujeres y hombres utilizaban extractos de frutas, insectos triturados y gemas para colorear sus labios. Desde entonces, su uso ha fluctuado drásticamente, pasando de ser un símbolo de estatus, a ser tildado de vulgar, y nuevamente a un emblema de la moda y la feminidad moderna.

A lo largo de la historia, las mujeres de muchas culturas adornaron sus labios con tintes rojizos, una elección de color que, según sugiere la ciencia contemporánea, podría tener raíces biológicas profundas relacionadas con la percepción de la salud y la fertilidad.

El maquillaje y la psicología, más allá de la estética

En la sociedad moderna, el uso de maquillaje fue objeto de estudio para comprender cómo influye en la psicología de las personas. La literatura estableció que el maquillaje en general se asocia con una evaluación positiva de la mujer. Las percepciones positivas sobre la atractividad física y sexual de las mujeres también se estudiaron cuando ellas usan cosméticos.

Estudios previos encontraron que el maquillaje se asocia positivamente con la feminidad y el atractivo. Algunos investigadores fueron más allá, notando que el comportamiento de los hombres se ve afectado por el uso de cosméticos en mujeres. Por ejemplo, se pudo documentar que las mujeres eran abordadas más frecuente y prontamente por hombres en bares cuando usaban cosméticos. En un entorno de restaurante, las mozas que usaban maquillaje recibieron más propinas de clientes masculinos, aunque no de clientes femeninos.

Pero el foco se ha estrechado aún más, centrándose en el color rojo del lápiz labial. Investigaciones demostraron que el color rojo por sí solo aumenta la atractividad percibida de las mujeres. Específicamente, el rojo ha sido asociado con una mayor atractividad y deseo sexual para los hombres, incluso cuando se usa en la vestimenta. Hombres buscaron mayor contacto social o mostraron mayor interés sexual en mujeres que vestían de rojo. Por ejemplo, se documentó que los hombres se sientan más cerca de una mujer con una camisa roja que de una con una azul.

Un estudio en particular observó que los participantes aumentaron el contraste de enrojecimiento de los labios para realzar la feminidad y el atractivo de los rostros femeninos, sugiriendo un vínculo entre la viveza del color de los labios y estas percepciones. Es en este contexto que surge la pregunta central: ¿El rojo labial, un elemento de color concentrado en una zona específica, es suficiente para provocar una respuesta de acercamiento en los hombres?

El experimento en el bar: poniendo a prueba la hipótesis

Para responder a esta pregunta, el investigador Nicolas Guéguen del departamento de negocios de la Universidad de Bretagne-Sud en Francia, llevó a cabo un estudio de campo en un entorno social real: cuatro bares populares de una ciudad costera del Atlántico en Francia.

El estudio utilizó a ocho voluntarias caucásicas como colaboradoras, cuya atractividad física fue pre-evaluada para asegurar que estuvieran cerca del promedio (puntuaciones de 5 a 7 en una escala de 9), y que sus niveles de atractivo no fueran estadísticamente diferentes entre ellas.

El experimento se realizó durante 12 noches (6 miércoles y 6 sábados) a lo largo de seis semanas, con sesiones de observación de una hora en cada bar. Las mujeres se sentaron en parejas y fueron asignadas a cuatro condiciones experimentales para el color de sus labios:

Lápiz labial rojo.

Lápiz labial rosa.

Lápiz labial marrón.

Sin lápiz labial (solo humectante).

Las colaboradoras fueron maquilladas exclusivamente en los labios por una esteticista para aislar el efecto del color labial. Se les instruyó sentarse en una mesa cerca del área donde los hombres solteros solían estar y hablar entre ellas, sin mostrar interés en otras personas.

Los observadores masculinos discretamente sentados en el bar registraron dos variables clave:

- Tiempo de espera para el primer contacto: el tiempo transcurrido desde que las mujeres se sentaban hasta que un hombre hacía contacto verbal con una de ellas.

- Número total de contactos: la cantidad de hombres que se acercaban y hablaban con las colaboradoras durante la sesión de una hora.

Un contacto se definió estrictamente como un comportamiento verbal; las miradas fijas o sonrisas no fueron consideradas como contacto debido a la dificultad de interpretación. Una vez abordadas, las mujeres detuvieron la interacción con una respuesta estandarizada para que el hombre se retirara.

Los resultados innegables: el lápiz labial rojo gana

Los resultados del experimento en el bar fueron claros y proporcionaron un apoyo sustancial a la hipótesis de que el lápiz labial rojo aumentaría el acercamiento masculino.

El análisis estadístico reveló diferencias significativas en el número de contactos masculinos por período de una hora, con la condición de lápiz labial rojo a la cabeza:

Rojo: media de 2.03 contactos.

Rosa: media de 1.72 contactos.

Marrón: media de 1.55 contactos.

Sin labial: media de 1.39 contactos.

Las pruebas post-hoc mostraron que la condición de labios rojos fue significativamente diferente de la condición de labios marrones (p=.005) y de la condición sin lápiz labial (p<.001) en términos del número de hombres que se acercaron.

En cuanto al tiempo transcurrido hasta el primer contacto verbal, las medias también mostraron una tendencia en favor del rojo:

Rojo: media de 19.78 minutos.

Rosa: media de 23.35 minutos.

Marrón: media de 24.83 minutos.

Sin labial: media de 27.03 minutos.

Aunque el análisis general para el tiempo no reveló una diferencia global, el rojo sí fue significativamente diferente de la condición sin lápiz labial (p=.02). En otras palabras, cuando las colaboradoras usaban lápiz labial rojo, eran abordadas por hombres en un tiempo considerablemente más corto que cuando no usaban nada.

Conclusión: el lápiz labial rojo ejerce un efecto único

Los resultados confirman que el lápiz labial rojo no solo estuvo asociado con una mayor cantidad de contactos masculinos, sino también con un tiempo de espera más corto para el primer acercamiento, en comparación con no usar labial. Esto sugiere que, además del efecto general positivo del maquillaje, el labial y, específicamente, su color, pueden ejercer un efecto de atractivo singular.

El estudio respalda la noción de que el color rojo aumenta la atractividad de las mujeres para los hombres. El investigador sugiere que estos resultados son consistentes con la teoría de que los labios rojos están asociados con indicaciones de niveles de estrógeno, excitación sexual y salud, lo que lleva a un aumento en la percepción positiva del rostro de la mujer. Esta percepción positiva podría ser la razón por la cual más hombres se acercaron a las colaboradoras en la condición de labios rojos.

Francia
