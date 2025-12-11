Teatro: el grupo Tornillo presenta “El hombre que se convirtió en perro”

El texto es retomado por el grupo Tornillo, que lo montará hoy en la única función de este año desde las 21 en La Paloma (Santiago del Estero 1.352). “Sentimos la urgencia de ponerlo en escena, porque nos sorprendió la actualidad que maneja el autor con situaciones que no son ajenas al presente de nuestro país. Intentamos interpelar al espectador mediante un humor satírico que nos devuelve a la realidad de un cachetazo”, afirman Exequiel Argañaraz y Luciana Lescano, quienes representarán a los distintos personajes. “También utilizamos elementos del teatro del absurdo, títeres de guante y sombras con títeres planos (siluetas), para introducir al público a un código de metateatro”, agregan.