Honduras: Nasralla suma ventaja sobre el candidato que apoya Trump

El CNE explicó que el escrutinio se había detenido el lunes en el 57% de las actas por “problemas técnicos” de la empresa colombiana ADS, contratada para el procesamiento y divulgación de los datos. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, dijo que el recuento se hace de forma manual, se revisan inconsistencias de actas y se escrutan las que están llegando de lugares remotos del país. “Habrá resultados definitivos y legítimos”, prometió. Por eso, la declaratoria del ganador podría tardar días.