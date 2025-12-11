Cine: Yorgos Lanthimos y Emma Stone regresan en “Bugonia”

Espacio Incaa

Iñaki Mazza es un campeón olímpico de BMX que se retira de las competencias a los 20 años, en crisis con el mundo del deporte y consigo mismo. Cuando su compañera Abyss empieza a enviarle mensajes de amor en forma de poemas desde su lugar de rehabilitación en el fin del mundo, decide subirse de nuevo a su bicicleta y atravesar la Patagonia argentina para el reencuentro, en un viaje que también es una búsqueda sobre su propia identidad. “3.000 kilómetros en bicicleta” se proyectará desde hoy hasta el sábado, siempre a partir de las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251). Está protagonizada por el deportista y por Abril Fernández, con la dirección de Iván Vescovos.