Cine: Yorgos Lanthimos y Emma Stone regresan en “Bugonia”

La dupla conformada por el director Yorgos Lanthimos y la actriz Emma Stone dio como resultado algunas de las películas más interesantes de los últimos años. Si en 2018 hicieron el retrato de época “La favorita”; en 2022, el cortometraje “Bleat”; hace dos años la personalísima “Pobres criaturas” (multipremiada y delicada versión del empoderamiento feminista con elementos de Frankenstein) y el año pasado “Tipos de gentileza” -con la protagonista entrelazando tres historias y que no tuvo la repercusión esperada-, ahora cambian el tono pero no la intensidad para “Bugonia”, esperado estreno en Tucumán.
Como tema recurrente se puede mencionar la búsqueda de la identidad que tienen todas sus producciones, aunque siempre con un enfoque diferente. Esta vez, el encuadre habla de dos jóvenes -Teddy y su primo Don, interpretados por Jesse Plemons y Aidan Delbis, respectivamente- obsesionados con las conspiraciones, que secuestran a Michelle (Stone), la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa de productos farmacéuticos, convencidos de que es una alienígena que encabeza una avanzada extraterrestre que pretende destruir la Tierra con una masiva invasión. Alicia Silverstone se suma a la historia como la madre de Teddy y Stavros Halkias como un oficial de policía; secundados en el elenco por J. Carmen Galindez Barrera, Marc T. Lewis, Vanessa Eng y Cedric Dumornay.
Como sucede con los extremistas de todo tipo, Teddy recurre a las respuestas más simples y lineales sobre las causas de los desastres naturales, la destrucción o las crisis económicas: alguien debe tener la culpa y detrás de ese ser hay un enorme andamiaje que impide saber la verdad. El facilismo de la explicación lo libera de cualquier responsabilidad, pero lo sumerge en un mundo oscuro y paranoico. Encontrar en la poderosa, bella e intrigante empresaria el motivo de la destrucción de la naturaleza encierra, además, la explicación de quién conduce el mundo a su triste destino.
Para encontrar la verdad (en realidad, conseguir una confesión aunque sea falsa) los raptores deciden no limitarse en sus acciones, en una referencia indirecta a los métodos de la Inquisición Española de hace seis siglos. Una vez que admita que no es de este lugar y se comunique con su Nave Nodriza, el siguiente objetivo será encontrar la manera de hacerla volver a su propio planeta. La dinámica se transforma en un juego dialéctico y dinámico, en el cual Michelle trata de tomar el control de la situación acorde con su personalidad, para lo cual no duda con manipular a sus captores, ya que su vida está el juego.
Expectativas
La película recibió una ovación de pie por seis minutos en su estreno en el Festival de Cine de Venecia, y unánimes críticas elogiosas, como la mayoría de las realizaciones del griego Lanthimos, en tanto que ya se menciona a Stone como candidata al Oscar (lo ganó en 2024, y también se impuso en los Globo de Oro y los Bafta).
Por lo pronto, el filme tiene seis nominaciones a los European Film Awards, tres a los Critic’s Choice y otras tantas a los Globos de Oro, en los rubros mejor comedia, actriz para Stone y actor para Plemons.
Como ya es habitual, el director despliega el preciosismo y cuidado visual que caracteriza a sus producciones, y mantiene su decisión de trabajar por momentos en el límite del humor, dentro de una estética atravesada por momentos extraños y una fotografía llena de detalles, en los que la protagonista vuelve a confiar plenamente en su director y el personaje juega dramáticamente con su cuerpo.
La película es una remake de “Save the green planet!”, del surcoreano Jang Joon-hwan, de 2003. El guión fue escrito por Will Tracy, basado en el libreto original, pero que en su relectura actualizada profundiza en el juego de la diferencia de clases como marco, la violencia como método y el fanatismo como justificación.
Otros estrenos
Una trampa en dictadura
El matrimonio entre Gina, de 37 años y desesperada por ser madre (ya perdió un hijo a punto de nacer) y Carlos, un influyente empresario con oscuros negocios con la dictadura argentina, está en crisis en 1977. Excampeona de salto en caballo, sus paseos equinos son un refugio ideal para dejar de lado la angustia, hasta que se convierte en la amante de un empleado del club hípico y se entera de que la Armada secuestró a su mejor amiga. Cuando busca ayuda para liberarla, no se imagina de que va a caer en una trampa. El estreno nacional “Desbarrancada” está escrito y dirigido por Guadalupe Yepes, y actúan Carla Pandolfi, Luis Machín, Pepe Monje y Francisco Andrade.
La Linterna Mágica
La Linterna Mágica despide el año con su última película de la temporada, en el ciclo Cine Sacramental. Con entrada libre y gratuita, desde las 20.30 y en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), se proyectará “Ordet”, filme del danés Carl Theodor Dreyer. En la década de 1930, en un pequeño pueblo de Jutlandia occidental, vive el viejo granjero Morten Borgen. Tiene tres hijos: Mikkel está casado con Inger, tiene dos hijas pequeñas y espera el nacimiento de su tercer hijo; Johannnes es un antiguo estudiante de Teología que es considerado como un loco; y Anders está enamorado de la hija del sastre, un líder intransigente de un sector religioso rival, lo cual enfrenta fuertemente a las dos familias, que rechazan ese posible matrimonio.
Una Navidad sangrienta
“Noche de paz, noche de horror” comienza cuando un niño vio el brutal asesinato de sus padres por un hombre disfrazado de Papá Noel. Años después, ya adulto, emprende una sangrienta cruzada para vengarse de quienes destruyeron su infancia vestido con el traje rojo de Santa Claus, pero pronto todo se convierte en una espiral de violencia dentro de esta oscura, retorcida y terrorífica historia navideña, dirigida y escrita por Mike P. Nelson. Protagonizada por Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheson, David Lawrence Brown y David Tomlinson, es la segunda remake de la película original “Noche de paz, noche de muerte”, lanzada en 1984.
Espacio Incaa
Iñaki Mazza es un campeón olímpico de BMX que se retira de las competencias a los 20 años, en crisis con el mundo del deporte y consigo mismo. Cuando su compañera Abyss empieza a enviarle mensajes de amor en forma de poemas desde su lugar de rehabilitación en el fin del mundo, decide subirse de nuevo a su bicicleta y atravesar la Patagonia argentina para el reencuentro, en un viaje que también es una búsqueda sobre su propia identidad. “3.000 kilómetros en bicicleta” se proyectará desde hoy hasta el sábado, siempre a partir de las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251). Está protagonizada por el deportista y por Abril Fernández, con la dirección de Iván Vescovos.