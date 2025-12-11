Efemérides del jueves 11 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cada 11 de diciembre se recuerda el nacimiento del cantante Carlos Gardel, uno de los máximos exponentes en la historia del tango. Sin embargo, el año y el lugar de su natalicio continúa siendo una incógnita hasta el día de hoy; algunos sostienen que fue en 1890 en Toulouse, Francia, mientras otros aseguran que fue en Tacuarembó, Uruguay, en 1887. En su homenaje también se creó el Día Nacional del Tango en Argentina.
Carlos Gardel generó un gran impacto en Argentina, Uruguay y Colombia, donde lo apodaron el "Rey del Tango". Se mudó al país en 1917, y ese mismo año publicó su primera grabación con el dúo Gardel- Razzano, y seis años más tarde se nacionalizó argentino.
Vivió en una casa cerca del Abasto ubicada en la calle Cangallo, actualmente conocida como Presidente Perón, cerca de la esquina de Callao, que en 1997 fue declarada Patrimonio Histórico Nacional 1997.
El artista murió el 24 de junio de 1935 en una tragedia aérea ocurrida en Medellín, Colombia. En el accidente fallecieron otras 16 personas y sobrevivieron apenas tres, entre las que se encontraba su guitarrista José María Aguilar. Sus restos quedaron en Colombia hasta que, luego de varios meses de trámites, los hicieron llegar a Argentina a través de un barco.
Tras un funeral abierto al público en el Luna Park, sus restos descansan en el Cementerio de Chacarita en una bóveda junto con los de su madre. Asimismo, en su homenaje se creó el Día del Cantor Nacional en Argentina, creado el 18 de septiembre de 1991 a través de la Ley 23.976.
Por su parte, el 11 de diciembre de 1981 renunció oficialmente a la presidencia de la Nación el general Roberto Viola, que previamente había se había negado a abandonar el cargo. En su reemplazo asumió el general del Ejército Leopoldo Galtieri, que también permaneció como comandante jefe del Ejército.
Galtieri asumió oficialmente el 22 de diciembre de ese mismo año, y durante su mandato inició las conversaciones diplomáticas con Reino Unido por las Islas Malvinas, aunque no llegaron a buen puerto y finalizaron con la guerra. El debilitamiento que generó la derrota y el fallecimiento de miles de jóvenes, que derivó en su renuncia en junio de 1982. Fue reemplazado por Reynaldo Bignone, que permaneció en el poder hasta la llegada de Alfonsín en 1983.
En tanto, el 11 de diciembre de 2008 Bernard Madoff es arrestado por el FBI como consecuencia del esquema Ponzi por más de 50.000 millones de dólares en la firma de inversión que llevaba su nombre y que fundó en 1960. Los dos inversionistas con mayor inversión en su empresa eran Farfield Greenwich y Kingate Management, que habían depositado más de 7.000 y 2.800 millones de dólares, respectivamente. Fue condenado a 150 años de prisión, donde falleció en abril de 2021 por causas naturales.
A su vez, el 11 de diciembre de 2020 fallece el actor y comediante argentino Carlos Calvo a causa de un paro cardiorrespiratorio sufrido en la Clínica de Cuidados Paliativos de Baires, en la cual estaba internado desde octubre como consecuencia de un diagnóstico de secuelas severas por un accidente cerebrovascular. Fue la misma clínica quien comunicó la noticia a través de un comunicado en las redes sociales.
Por su parte, el 11 de diciembre también se conmemoran algunas efemérides como el Día del Masón en Argentina, creado en homenaje a la fecha de fundación de la Gran Logia de Argentina, creada mediante el documento firmado por las Logias Unión del Plata, Confraternidad Argentina, Consuelo del Infortunio, Tolerancia, Regeneración, Lealtad y Constancia y con el objetito de "estimular el perfeccionamiento de todo hombre que quiera pertenecer a ella, para ser capaz de colaborar en la construcción de una sociedad más justa, libre e igualitaria".
Efemérides del 11 de diciembre
Día Nacional del Tango (en Argentina)
Día Internacional de las Montañas
Día del Masón (en Argentina)
1475 – Nace León X, uno de los Papas más extravagantes del renacimiento.
1810 – Nace Louis Charles Alfred de Musset, poeta romántico francés.
1843 – Nace Robert Koch, científico alemán galardonado con el premio Nobel de fisiología y medicina.
1857 – Se funda en nuestro país la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones.
1882 – Nace Max Born, físico alemán ganador del Nobel.
1890 – Nace Carlos Gardel, uno de los máximos referentes del tango a nivel mundial.
1899 – Nace Julio de Caro, director de orquesta y compositor de tangos.
1931 – Nace en Puerto Rico la actriz y bailarina Rita Moreno.
1936 – El rey de Inglaterra, Eduardo VIII abdica al trono para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada.
1937 – Italia se retira de la Liga de las Naciones.
1941 – Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos.
1946 – Se crea el UNICEF.
1950 – Nace Christine Onassis.
1981 – Renuncia a la presidencia de la Nación el general Roberto Viola.
1981 – Nace en Buenos Aires, Javier Pedro Saviola, jugador de fútbol.
1994 – Clausura de la Cumbre de las Américas en Miami.
1996 – Muere Juan Carlos Barbieri, actor argentino.
1997 – Entra en vigencia el protocolo de Kioto, un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.
2000 – Muere Tito Gómez, actor argentino.
2001 – La República Popular de China ingresa en la Organización Mundial del Comercio.
2004 – Muere José Luis Cuciuffo, futbolista argentino.
2008 – Bernard Madoff es arrestado por un fraude tipo Ponzi, por 50 000 millones de dólares estadounidenses.
2008 – Muere Bettie Page, modelo estadounidense.
2009 – Muere Mike Ribas, pianista, arreglista y compositor argentino de origen español.
2012 – Muere Ravi Shankar, sitarista y compositor indio.
2020 – Muere Carlos Calvo, actor y comediante argentino.