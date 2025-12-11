Secciones
Mundo

Militares en el pase de mando en Honduras: el escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude

Un historial de golpes de Estado.

RESPALDO. Soldados custodian el lugar donde se cuentan los votos. RESPALDO. Soldados custodian el lugar donde se cuentan los votos.
Hace 3 Hs

TEGUCIGALPA, Honduras.- Los militares hondureños garantizarán el traspaso de poder a quien resulte ganador de las elecciones presidenciales, cuyo escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude, dijo el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Los militares juegan un papel fundamental en el país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el mandatario Manuel Zelaya, esposo de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

“Nosotros hemos sido claros, lo hemos dicho, que respaldaremos y reconoceremos todos los resultados” que surjan del conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto.

Roosevelt, cercano al actual gobierno, añadió que la institución armada aguarda por la proclamación del ganador para “garantizar (...) el traspaso de la presidencia de la República”.

El oficialismo de Honduras pide que anulen los comicios

El oficialismo de Honduras pide que anulen los comicios

El conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lidera el escrutinio con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude a favor del empresario de la construcción. Esas acusaciones son secundadas por la presidenta y su candidata, Rixi Moncada, quien pidió la nulidad de los comicios.

Los resultados definitivos del escrutinio podrían tardar aún mientras concluye la revisión de unas 2.700 actas de votación con “inconsistencias”.

Temas Donald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El oficialismo de Honduras pide que anulen los comicios

El oficialismo de Honduras pide que anulen los comicios

Honduras: Nasralla suma ventaja sobre el candidato que apoya Trump

Honduras: Nasralla suma ventaja sobre el candidato que apoya Trump

Lo más popular
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria
1

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

¿Cuál es la conducta de los jóvenes a la hora de invertir?
2

¿Cuál es la conducta de los jóvenes a la hora de invertir?

Cómo eliminar las arrugas de la ropa sin plancha y con cubos de hielo
3

Cómo eliminar las arrugas de la ropa sin plancha y con cubos de hielo

Cómo es el truco legal para conectarte al WiFi sin pedir la clave
4

Cómo es el truco legal para conectarte al WiFi sin pedir la clave

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
5

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

6

Complicaciones por cortes de calles en el microcentro

Más Noticias
Cazar brujas, fabricar miedos: After the Hunt y las denuncias falsas

Cazar brujas, fabricar miedos: "After the Hunt" y las denuncias falsas

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Inés Rodrigo, la médica que cruzó un océano y se enamoró de los Valles Calchaquíes

Inés Rodrigo, la médica que cruzó un océano y se enamoró de los Valles Calchaquíes

Contra el Aedes Aegypti: la Municipalidad capitalina puso en marcha el Plan Integral Antimosquito

Contra el Aedes Aegypti: la Municipalidad capitalina puso en marcha el Plan Integral Antimosquito

“Belén” despeja su camino a los Oscar con premios

“Belén” despeja su camino a los Oscar con premios

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

Una propuesta envolvente para vivir la música de Tool

Una propuesta envolvente para vivir la música de Tool

Recital en el Virla: Las Subversas piden escuchar los pájaros y no las bombas

Recital en el Virla: Las Subversas piden escuchar los pájaros y no las bombas

Comentarios