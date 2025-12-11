Militares en el pase de mando en Honduras: el escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude

El conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lidera el escrutinio con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude a favor del empresario de la construcción. Esas acusaciones son secundadas por la presidenta y su candidata, Rixi Moncada, quien pidió la nulidad de los comicios.