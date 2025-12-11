Secciones
Wanda Nara cumple años y su hermana Zaira le hizo un regalo íntimo que conquistó a todos

La conductora festejó sus 39 años en los estudios de Telefe, rodeada de su equipo y del elenco de MasterChef Celebrity.

Hace 1 Hs

El cumpleaños número 39 de Wanda Nara, celebrado este miércoles, estuvo lejos de los grandes despliegues de otros años. Sin estridencias y rodeada de su círculo íntimo y de sus compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe), la empresaria vivió una jornada cálida y cercana. Sin embargo, entre saludos, gestos afectuosos y sorpresas, hubo un episodio que se destacó por encima del resto: la llegada de su hermana Zaira con un regalo tan simple como profundo, que expuso el fuerte vínculo que las une más allá de la exposición pública o las controversias familiares.

La sorpresa ocurrió en pleno camarín de Wanda, donde la conductora compartía el día junto a su equipo de producción y sus estilistas de confianza, entre ellos Kennys Palacios. Allí irrumpió Zaira, quien se sumó al festejo con naturalidad y buen humor. Las historias de Instagram registraron el momento en que la modelo apareció con una pastafrola de Hello Kitty para compartir entre todos, aportando un clima de cercanía al backstage. “Bueno, acá estamos en el cumple de la reina, con pastafrola de Hello Kitty”, se la escucha decir mientras se sienta frente a su hermana.

Pero lo que realmente emocionó a Wanda no fue el postre, sino el presente que Zaira había llevado escondido. En medio del agasajo, la conductora pidió que mostraran el regalo. Zaira tomó entonces la mano de Wanda -que estaba en plena sesión de manicura- y enfocó un anillo con un diamante azulado en forma cuadrada, de brillo intenso y diseño delicado. “Mi regalo, joyas, porque así somos”, bromeó la modelo. Luego aclaró el verdadero significado del obsequio: “Yo tengo el mismo. Bah, el verde”. Con esa frase reveló que ambas comparten una sortija similar, convertida en un símbolo de sororidad y unión. “Comprometidas”, dijo Wanda. “Obvio”, respondió su hermana.

El gesto, sencillo y cargado de intención, reforzó públicamente lo que puertas adentro ya era evidente: las hermanas Nara permanecen unidas de manera incondicional, especialmente en un año complejo para Wanda, marcado por dificultades personales y judiciales. Entre ellas, su conflicto legal con Mauro Icardi por la tenencia y el futuro de sus hijas en común. En ese recorrido, Zaira estuvo presente en cada paso, acompañando decisiones y tendiendo redes cuando más se necesitaba.

El cariño no se limitó a la visita sorpresa. Antes de encontrarse en persona, Zaira ya había expresado su afecto en redes sociales con un mensaje lleno de ternura: “Feliz cumple a mi mitad favorita, agradezco cada día que seas mi hermana y compañera en esta vida. Que seas siempre así de feliz. Acá voy a estar para celebrar juntas cada logro”. La dedicatoria estuvo acompañada por un emoji de corazón y una captura de una videollamada entre ambas, realizada mientras Wanda grababa MasterChef. La postal reflejó una complicidad que trasciende agendas, distancias y ocupaciones.

A lo largo del día, también se sumaron saludos de colegas y amigos, aportando al clima distendido que suele reinar en el entorno de la conductora. Agradecida, Wanda compartió más imágenes en sus historias, dejando una impresión clara: más allá del éxito y la exposición, son los pequeños detalles los que hacen especial una celebración.

