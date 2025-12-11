Wanda Nara cumple años y su hermana Zaira le hizo un regalo íntimo que conquistó a todos

La sorpresa ocurrió en pleno camarín de Wanda, donde la conductora compartía el día junto a su equipo de producción y sus estilistas de confianza, entre ellos Kennys Palacios. Allí irrumpió Zaira, quien se sumó al festejo con naturalidad y buen humor. Las historias de Instagram registraron el momento en que la modelo apareció con una pastafrola de Hello Kitty para compartir entre todos, aportando un clima de cercanía al backstage. “Bueno, acá estamos en el cumple de la reina, con pastafrola de Hello Kitty”, se la escucha decir mientras se sienta frente a su hermana.