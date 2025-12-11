Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Una pareja de prestamistas de Banda del Río Salí, conocidos en la zona como “El Gordo Lucho” y “Gorda Gaby”, quedó formalmente acusada por el Ministerio Público Fiscal por tres hechos de usura y extorsión cometidos contra un mecánico que atravesaba una grave crisis económica. Para cautelar el proceso, el hombre estará 30 días con arresto domiciliario y pulsera electrónica y la mujer con medidas de menor intensidad.
El caso fue investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos III, que dirige Susana Cordisco. Según la teoría del caso, en agosto los imputados se presentaron en el taller mecánico de la víctima y, aprovechándose de que el hombre estaba atravesando una mala situación económica, le ofrecieron y otorgaron un préstamo de $2 millones.
La pareja le dijo que el valor debía pagarse en un mes, en una cuota y con un interés de $800.000, y le exigieron como garantía la entrega del formulario 08 de una camioneta que la víctima tenía en su poder y que entregó para adquirir el préstamo.
Crecía la deuda
En septiembre, el damnificado abonó únicamente $800.000 correspondiente a los intereses pero, “Gordo Lucho” le expresó que la deuda continuaba siendo de $2,8 millones. En octubre, la víctima no pudo pagar la deuda y el acusado volvió a confirmar que la deuda seguía incrementándose sin precisar montos. El 25 de septiembre, “Gordo Lucho” se presentó en su taller para exigirle el pago. Allí observó dos motocicletas y junto a dos cómplices se llevaron ambos rodados. “El imputado le dijo que eran parte del pago, y le exhibió un arma de fuego, con la que le afirmó que lo mataría a él y a su familia si no cumplía. El 10 de octubre, le exigió la entrega de un autoelevador advirtiéndole que si llamaba a la policía lo mataría a él y a su familia. Ante tal intimidación, la víctima se lo entregó”.