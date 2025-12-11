Secciones
Seguridad

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
Hace 5 Hs

Una pareja de prestamistas de Banda del Río Salí, conocidos en la zona como “El Gordo Lucho” y “Gorda Gaby”, quedó formalmente acusada por el Ministerio Público Fiscal por tres hechos de usura y extorsión cometidos contra un mecánico que atravesaba una grave crisis económica. Para cautelar el proceso, el hombre estará 30 días con arresto domiciliario y pulsera electrónica y la mujer con medidas de menor intensidad.

El caso fue investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos III, que dirige Susana Cordisco. Según la teoría del caso, en agosto los imputados se presentaron en el taller mecánico de la víctima y, aprovechándose de que el hombre estaba atravesando una mala situación económica, le ofrecieron y otorgaron un préstamo de $2 millones. 

Denuncian a tres policías por extorsión y robo a un conductor de Uber Moto en un operativo nocturno

Denuncian a tres policías por extorsión y robo a un conductor de Uber Moto en un operativo nocturno

La pareja le dijo que el valor debía pagarse en un mes, en una cuota y con un interés de $800.000, y le exigieron como garantía la entrega del formulario 08 de una camioneta que la víctima tenía en su poder y que entregó para adquirir el préstamo. 

Crecía la deuda

En septiembre, el damnificado abonó únicamente $800.000 correspondiente a los intereses pero, “Gordo Lucho” le expresó que la deuda continuaba siendo de $2,8 millones. En octubre, la víctima no pudo pagar la deuda y el acusado volvió a confirmar que la deuda seguía incrementándose sin precisar montos. El 25 de septiembre, “Gordo Lucho” se presentó en su taller para exigirle el pago. Allí observó dos motocicletas y junto a dos cómplices se llevaron ambos rodados. “El imputado le dijo que eran parte del pago, y le exhibió un arma de fuego, con la que le afirmó que lo mataría a él y a su familia si no cumplía. El 10 de octubre, le exigió la entrega de un autoelevador advirtiéndole que si llamaba a la policía lo mataría a él y a su familia. Ante tal intimidación, la víctima se lo entregó”.

Temas Banda del Río SalíInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria
1

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

¿Cuál es la conducta de los jóvenes a la hora de invertir?
2

¿Cuál es la conducta de los jóvenes a la hora de invertir?

Cómo eliminar las arrugas de la ropa sin plancha y con cubos de hielo
3

Cómo eliminar las arrugas de la ropa sin plancha y con cubos de hielo

Cómo es el truco legal para conectarte al WiFi sin pedir la clave
4

Cómo es el truco legal para conectarte al WiFi sin pedir la clave

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
5

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

6

Complicaciones por cortes de calles en el microcentro

Más Noticias
Cazar brujas, fabricar miedos: After the Hunt y las denuncias falsas

Cazar brujas, fabricar miedos: "After the Hunt" y las denuncias falsas

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Inés Rodrigo, la médica que cruzó un océano y se enamoró de los Valles Calchaquíes

Inés Rodrigo, la médica que cruzó un océano y se enamoró de los Valles Calchaquíes

Contra el Aedes Aegypti: la Municipalidad capitalina puso en marcha el Plan Integral Antimosquito

Contra el Aedes Aegypti: la Municipalidad capitalina puso en marcha el Plan Integral Antimosquito

“Belén” despeja su camino a los Oscar con premios

“Belén” despeja su camino a los Oscar con premios

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

Una propuesta envolvente para vivir la música de Tool

Una propuesta envolvente para vivir la música de Tool

Recital en el Virla: Las Subversas piden escuchar los pájaros y no las bombas

Recital en el Virla: Las Subversas piden escuchar los pájaros y no las bombas

Comentarios