Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Crecía la deuda

En septiembre, el damnificado abonó únicamente $800.000 correspondiente a los intereses pero, “Gordo Lucho” le expresó que la deuda continuaba siendo de $2,8 millones. En octubre, la víctima no pudo pagar la deuda y el acusado volvió a confirmar que la deuda seguía incrementándose sin precisar montos. El 25 de septiembre, “Gordo Lucho” se presentó en su taller para exigirle el pago. Allí observó dos motocicletas y junto a dos cómplices se llevaron ambos rodados. “El imputado le dijo que eran parte del pago, y le exhibió un arma de fuego, con la que le afirmó que lo mataría a él y a su familia si no cumplía. El 10 de octubre, le exigió la entrega de un autoelevador advirtiéndole que si llamaba a la policía lo mataría a él y a su familia. Ante tal intimidación, la víctima se lo entregó”.