“Por el bien de la relación”: el máximo de días que Stefi Roitman y Ricky Montaner se permiten estar separados

Cada pareja es un mundo y Stefi Roitman da fe de ello. La influencer, que está casada desde hace tres años con Ricky Montaner, dio pormenores de los acuerdos que tiene en su pareja para mantener un buen vínculo. La modelo fue invitada a “Antes que nadie” de Luzu TV y habló del pacto que se impusieron para evitar tener recaídas. El arreglo tiene que ver con sus estilos de vida y con el tiempo que pueden estar separados.