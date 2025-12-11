Secciones
“Por el bien de la relación”: el máximo de días que Stefi Roitman y Ricky Montaner se permiten estar separados

El clan Montaner es conocido por la larga duración de las parejas y todo parece indicar que Stefi y Ricky quieren seguir por el mismo camino.

En los tres años que llevan de casados, Stefi Roitman y Ricky Montaner crearon sus propios acuerdos para sobrellevar los constantes viajes y separaciones. Foto: Stefi Roitman
Hace 2 Hs

Cada pareja es un mundo y Stefi Roitman da fe de ello. La influencer, que está casada desde hace tres años con Ricky Montaner, dio pormenores de los acuerdos que tiene en su pareja para mantener un buen vínculo. La modelo fue invitada a “Antes que nadie” de Luzu TV y habló del pacto que se impusieron para evitar tener recaídas. El arreglo tiene que ver con sus estilos de vida y con el tiempo que pueden estar separados.

Roitman es argentina y se dedica a trabajar para las redes sociales y modelando para diferentes marcas. Montaner es venezolano y se dedica a la música junto a su hermano Mauricio Montaner. Pero la pareja no vive en ninguno de sus países de origen, sino que eligió vivir en Estados Unidos. Es por eso que la agenda matrimonial a veces se vuelve complicada al punto de generar rispideces.

El pacto de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Consultada por la periodicidad de los viajes que tienen ambos integrantes de la pareja, Stefi Roitman eligió sincerarse. “Voy a decir la verdad. Él viaja mucho, yo viajo muchísimo también”, detalló la modelo. Este ritmo de vida ya les valió algunos cruces, según ella misma contó. Por eso fue que decidieron establecer un límite al distanciamiento que se permiten mantener.

“Nosotros estipulamos. Bueno, máximo de distancia, por el bien de la relación y de los individuos de la relación que somos nosotros dos: 21 días de separación física”, contó en el canal de streaming un tanto avergonzada. “Cronometrados, amor”, destacó enseguida entre risas. Es que pasar demasiado tiempo separados ya les trajo algunos problemas de comunicación con los que la misma Roitman bromeó.

Las claves de Stefi Roitman para mantener su relación

En entrevistas anteriores, Roitman ya había hablado de las ventajas y desventajas de pasar tiempo separados. Pero reconoció que aunque ambos disfrutan de sus trabajos, la distancia puede representar un desafío. “Está bien también. Hay algo que alimenté ahí que fue muy importante para tener la familia que tengo, la pareja que tengo”, reflexionó en su momento sobre su vínculo con Montaner.

En una relación que casi que podría considerarse a distancia, la influencer supo establecer límites claros y sanos. “En una pareja donde hay comunicación, respeto, admiración… porque el amor está como seguro, pero voy a algo más específico, como una construcción de a dos: ‘Te estoy eligiendo, loco’. O sea, vamos a construir esto como dejando al otro también esa individualidad tan importante”, dijo sobre sus viajes.

