Un momento que conmovió los corazones: Maxi López se reencontró con su hija tras 47 días separados

Sin quitar la mirada de la puerta de arribos, Elle, la hija de Maxi López, esperó sosegadamente a su padre en el aeropuerto de Suiza, quien apareció de sorpresa en un descuido de la pequeña. Lo siguiente fue un momento que conmovió los corazones, donde el ex futbolista y la niña finalmente pudieron abrazarse tras 47 días separados. Aquel reencuentro fue compartido en las redes sociales y se volvió viral rápidamente.
Maxi López le puso fin a su estadía en la Argentina donde se mantuvo por un tiempo extendido, protagonizando una serie de episodios de MasterChef Celebrity y transformándose en una de las figuras más queridas del programa. Antes de abordar el avión directo a Ginebra, el ex jugador de River Plate destacó su participación, las personas que conoció e incluso las oportunidades laborales que le llegaron.
"La verdad que tengo varias propuestas que me voy ahora en diciembre y voy a analizar. Alguna que otra ya concreté, que todavía no estoy autorizado a decirlo", contó el futbolista a un móvil de América TV mientras realizaba el Check In en el aeropuerto de Ezeiza.
El enternecedor reencuentro de Elle y Maxi
Del otro lado del Atlántico estaban la esposa del jugador Daniela Christiansson y su pequeña hija Elle, quienes, pacientes, vigilaban que López apareciera por alguna de las puertas de arribos. La más atenta fue la pequeña que en la primera postal compartida por el jugador en sus redes, se la puede ver parada en el pasillo y con la mirada fija en las entradas. Sobre la foto, el exjugador escribió: “Alguien está esperando que su papi llegue de Argentina”, junto a un emoji de corazón, reflejando la ansiedad y ternura del momento.
Luego, una secuencia derritió los corazones de los espectadores en las redes. Elle corre con los brazos abiertos por el pasillo iluminado con luces doradas, mientras Maxi avanza con su equipaje. En cuestión de segundos, la niña se lanza a los brazos de su papá y se funden en un abrazo prolongado, que parece recuperar en un instante las semanas de distancia.
Maxi volvió para conocer a su segundo hijo
Este viaje no solo significó un reencuentro, sino también el inicio de una etapa familiar cargada de expectativas. En Suiza, la pareja se prepara para recibir a Lando, el segundo hijo en común, cuyo nacimiento está previsto para mediados de diciembre. “La familia está primero”, repite Maxi como mantra, dejando en claro que su prioridad absoluta es acompañar a Daniela en este momento único.
Como explicó Maxi en el móvil en Argentina, la modelo está a punto de dar a luz a su segundo hijo lo que podría ocurrir en los próximos días. “Tiene fecha programada para el 19, 20; así que en principio para esas fechas”. Además, López resumió la ansiedad de conocer a su nuevo hijo varón: “Claro, quería llegar antes de que salga”.