Un momento que conmovió los corazones: Maxi López se reencontró con su hija tras 47 días separados

El enternecedor reencuentro de Elle y Maxi

Del otro lado del Atlántico estaban la esposa del jugador Daniela Christiansson y su pequeña hija Elle, quienes, pacientes, vigilaban que López apareciera por alguna de las puertas de arribos. La más atenta fue la pequeña que en la primera postal compartida por el jugador en sus redes, se la puede ver parada en el pasillo y con la mirada fija en las entradas. Sobre la foto, el exjugador escribió: “Alguien está esperando que su papi llegue de Argentina”, junto a un emoji de corazón, reflejando la ansiedad y ternura del momento.