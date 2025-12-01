Wanda Nara estalló y rompió el silencio sobre si pidió bajar a La Joaqui de la tapa de Gente

Los rumores de internas dentro del reality ya venían circulando. Según trascendió, la relación entre ambas nunca fue del todo fluida. Cuando se conoció que Wanda habría mantenido un intercambio con Enzo Fernández y que Valentina Cervantes estaba al tanto, La Joaqui se posicionó del lado de la modelo, marcando una distancia tácita con la conductora. Aunque ambas negaron haber protagonizado una fuerte discusión durante la despedida de Cervantes -una escena que finalmente fue recortada en la edición de Telefe-, el supuesto pedido para excluir a la cantante de la famosa portada pareció alimentar la versión de un enfrentamiento real.