Wanda Nara estalló y rompió el silencio sobre si pidió bajar a La Joaqui de la tapa de Gente

La versión de un supuesto veto a la cantante encendió un escándalo que creció en redes y televisación. Finalmente, Wanda y la revista dieron su versión.

Wanda Nara estalló y rompió el silencio sobre si pidió bajar a La Joaqui de la tapa de Gente
Hace 6 Hs

Lo que debía ser una noche de celebración para la revista Gente terminó envuelto en una ola de tensión y especulaciones. La tradicional gala de “Los personajes del año”, reconocida por su elegancia y por destacar a las figuras más influyentes, quedó atravesada por rumores de un conflicto inesperado entre Wanda Nara y La Joaqui.

La polémica estalló cuando Ángel De Brito publicó en sus historias de Instagram una revelación explosiva: “Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de los personajes del año de Gente”. El comentario causó revuelo inmediato, sobre todo porque no era la primera vez que se mencionaban tensiones entre la conductora de MasterChef y la cantante de RKT.

Los rumores de internas dentro del reality ya venían circulando. Según trascendió, la relación entre ambas nunca fue del todo fluida. Cuando se conoció que Wanda habría mantenido un intercambio con Enzo Fernández y que Valentina Cervantes estaba al tanto, La Joaqui se posicionó del lado de la modelo, marcando una distancia tácita con la conductora. Aunque ambas negaron haber protagonizado una fuerte discusión durante la despedida de Cervantes -una escena que finalmente fue recortada en la edición de Telefe-, el supuesto pedido para excluir a la cantante de la famosa portada pareció alimentar la versión de un enfrentamiento real.

A esto se sumó un comentario reciente de La Joaqui, a la salida del canal, al ser consultada sobre la ausencia de Wanda en un encuentro del equipo de MasterChef en la casa de Luck Ra, su pareja. “Ella está trabajando todo el día, no tiene tiempo, tal vez”, respondió con ironía, dejando abierta la interpretación.

Sin embargo, con el correr de las horas del lunes, las protagonistas dieron su versión. Wanda Nara se comunicó directamente con Ángel De Brito para desmentir rotundamente la acusación: “Yo no pedí eso, ni nadie de mi entorno”, afirmó. Ante este mensaje, el periodista consultó a la revista Gente, que aclaró el panorama: este año La Joaqui no estaba invitada porque “no es personaje del año”.

