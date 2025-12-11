Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

El ciclo lectivo cierra en Tucumán con un escenario complejo para los colegios privados. Aumentos de cuotas, matrículas con menor adhesión, morosidad en niveles históricos y tensiones sobre cómo sostener los salarios docentes, configuran un panorama desafiante para 2026. Tanto las instituciones de gestión parroquial como los colegios privados independientes describen, desde sus particularidades, a la capacidad de las familias para sostener la escolaridad, como el problema de fondo.
En diciembre, los colegios comenzaron a comunicar los incrementos en las cuotas y el valor de las matrículas del próximo año. Según el delegado episcopal de Educación, Daniel Nacusse, los organismos que nuclean a la educación católica recomendaron “un aumento entre el ocho y el 10%”, calculado sobre los costos actuales del sistema.
“No tengo claro si todas las instituciones han visto ya la certificación del Ministerio, pero sí hay un aumento en la cuota de diciembre. Y ese incremento impacta de manera directa en la matrícula, porque siempre equivale a dos cuotas de diciembre”, puntualizó.
La matrícula anticipada -que en otros años rondaba el 40% o el 45%- cayó de manera notable. En los colegios parroquiales, sólo un 30% del “núcleo duro” de familias pudo adelantarla, confirmó Nacusse. Y en los colegios privados no confesionales la situación fue incluso más marcada.
“Bajó muchísimo”, señaló Ariel Torres, titular de la Asociación de Instituciones Privadas Educativas de Tucumán (Asipet). “Este año recomendamos fijar la matrícula con el valor de la cuota de junio, lo que implicaba un ahorro del 20 o 30%. Fue una apuesta fuerte para acompañar a las familias. Sin embargo, hubo muy pocas respuestas. Muchos padres reservaron el lugar, pero no cancelaron la matrícula”, analizó.
Morosidad
La morosidad es el indicador que más preocupa a ambas entidades. Nacusse señaló que el promedio este año creció “alrededor de un 15%”, con colegios que pasaron del 20% al 35% y otros que escalaron del 35% al 45% o 50%.
En la gestión privada independiente, Torres describió un escenario similar, pero aún más crítico. “Ha sido un año muy difícil. La morosidad promedia el 40%. Muchos padres ya no priorizan la cuota escolar; pagan otras cosas antes, y los colegios no tenemos ningún instrumento legal para intimar el pago ni para cortar el servicio. Pasamos de estar primeros en la lista de prioridades a estar últimos”, dijo.
La falta de mecanismos para sostenerse se convirtió en una preocupación estructural. Torres anticipó que hoy mantendrán una reunión en la Legislatura para plantear la necesidad de una herramienta legal que permita proteger a los colegios frente a deudores crónicos.
“Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego se cambian de institución. Para las escuelas, eso es plata perdida”, remarcó.
Bono docente
La semana pasada, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el bono extraordinario también alcanzará a los docentes de instituciones privadas subvencionadas. El beneficio se aplicará únicamente a los establecimientos con aporte estatal.
Para los colegios parroquiales, el anuncio significó un respiro. “Fue una bendición que el Gobernador haya incorporado el bono para los docentes de gestión privada con subvención. Nos alivia bastante”, dijo Nacusse.
Pero para el resto del sector, la situación es distinta. “En Tucumán hay 140 colegios con aporte estatal, y la subvención cubre en promedio sólo el 30% del personal”, detalló Torres.
“Eso significa que la mitad de los docentes no recibirá el bono por el Estado, y los colegios tendrían que hacerse cargo. Pero la verdad es que hoy para muchos, es directamente imposible”, indicó.
Acompañamiento
Tanto las instituciones parroquiales como las privadas confirmaron que reforzaron durante el año los mecanismos de refinanciación.
En las escuelas de gestión parroquial, aseveró Nacusse, se ofrecieron acuerdos mediante extensión de plazos, refinanciación y convenios con bancos para pagos con tarjeta de crédito. “Teníamos un proyecto de tres cuotas sin interés, pero hace 15 días nos avisaron que ya no podían sostenerlo. Aun así, intentamos que las familias no se vayan por deuda. Lo que podemos ofrecer es tiempo”, afirmó.
Un punto en el que ambas instituciones coinciden es en que 2026 requiere una reorganización del sistema de actualización de cuotas. En ese sentido, Torres confirmó que hubo avances con el Ministerio de Educación.
“Estamos trabajando en un sistema de bandas, que será el mecanismo con el que se actualizarán las cuotas el año que viene. Nos va a ordenar a todos y va a regularizar la situación, porque hoy cada colegio aplica un sistema distinto”, anticipó.
De fondo, se suman las expectativas, y los temores, respecto de las reformas educativas anunciadas por la Nación. “Hay una nueva ley, una propuesta de secundaria distinta y reformas que nos gustaría conocer más a fondo”, señaló Nacusse. “Lo democrático debe ser tratado por todos. Necesitamos una mesa común”. Torres coincidió: “Estamos a la expectativa. A pesar de todo, sabemos que en febrero debemos estar preparados”.