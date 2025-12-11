El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El aumento de las temperaturas en buena parte del país provocará la formación de tormentas aisladas y, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, para Tucumán se espera hoy una jornada calurosa, que terminaría con fuertes tormentas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima llegaría a los 31 °C.
La mañana del jueves comenzó con el cielo mayormente despejado y, desde muy temprano, el sol ya anticipó una jornada marcada por el aumento de la temperatura. La mínima fue de 21 °C, con una humedad del 80% y una visibilidad de más de 10 kilómetros.
El cielo se irá poblando de nubes a lo largo del mediodía y se espera que, para ese momento, la temperatura ya sea de al menos unos 30 °C, con una humedad relativa del 49%. Los vientos serán suaves desde el sudeste.
La máxima de 31 °C, con una térmica de 33 °C, se alcanzará durante la siesta. La humedad continuará en aumento, al igual que la nubosidad, que ya superará el 70%. Además se anuncia el comienzo de las precipitaciones, en la zona norte de la provincia.
De acuerdo con lo informado por Meteored, "una masa de aire caluroso, húmedo y moderadamente inestable" se encuentra sobre el centro y norte del país, condiciones meteorológicas que facilitan la formación de tormentas aisladas de variada intensidad. "Se forman principalmente fomentadas por el intenso calentamiento vespertino, y sin un forzante dinámico claro", detallaron.
Para la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja, por posibles tormentas fuertes y una abundante masa de agua, que caería sobre la provincia incluso durante la mañana del viernes.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El SMN anticipa para el viernes lluvias matinales y mucha nubosidad para el resto de la jornada. La nubosidad será alta y no se descartan algunas precipitaciones por la tarde. La temperatura mínima sería de 18 °C y la máxima retrocedería hasta los 29 °C.
Para el fin de semana se pronostica nubosidad variable y el aumento de la nubosidad y la temperatura, con máximas que superarían los 33 °C. Un frente lluvioso podría ingresar en la madrugada del lunes.