Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

La opositora arribó a Oslo en la madrugada del jueves, luego de abandonar Venezuela en secreto tras más de un año oculta. En el Parlamento noruego reiteró que “vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso en el momento oportuno”. Vestida de blanco, insistió en que no divulgará detalles sobre su retorno para resguardar su integridad.