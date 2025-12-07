“Tengo mucho desorden alimenticio”: Ángela Torres se sinceró sobre la relación con su cuerpo y la exposición mediática

Los medios de comunicación y las redes sociales acarrean las opiniones de cientos de personas que, del otro lado, también participan de la vida de quienes aparecen en pantalla. Eso lo dejó claro en una íntima entrevista, Ángela Torres, la joven cantante y actriz que desde los siete años estuvo expuesta a las miras de cientos de miles de personas. Mientras vive uno de los más grandes momentos de su carrera, la artista también admitió una realidad dolorosa: la manera en que se relaciona con su cuerpo, la imagen pública, las opiniones ajenas y los vínculos con la comida.
En una última entrevista con María Laura Santillán para el ciclo de Infobae, Ángelanse sinceró sobre cada aspecto de su vida: desde el recorrido en su carrera por la televisión hasta su resurgimiento como cantante con su primer álbum "No me olvides", sin dejar de lado los rumores de noviazgo con el streamer Marcos Giles, su reciente incorporación en Luzu, y su apertura en el show de Shakira. Pero la artista también tocó temas sensibles.
La exposición mediática desde pequeña
Ante la pregunta de comenzar a trabajar a los siete años, "Angelita" dio cuenta de cómo la exhibición en medios en etapas tan tempranas de la vida pueden generar problemas a largo plazo. "Estuve muy expuesta desde muy chica en un momento donde tenía que estar, quizás, haciendo otras cosas. No estaba tan conectada con lo artístico sino más bien con realities, haciendo otras cosas, y eso me perjudicó un montón", comentó sin rodeos.
Torres contó sobre aquellos trabajos que preferiría haber evitado, como fue el caso de ShowMatch, donde se presentó sin tener mucha idea de lo que enfrentaría. "Tenía 17, era menor y pensé que me iban a tener piedad. Pues no. Hay cosas que todavía veo en terapia, comentarios que quizás no eran solo de ese lugar, sino de la exposición que me daba ese lugar, de lo cruda que era la televisión en ese momento, que no es el mismo mundo de ahora. Hay cosas que me dañaron, que tienen que ver con haber estado tan expuesta desde tan chiquita", confesó la cantante de "Favorita".
La relación de “Angelita” con la comida y su cuerpo
Allí fue cuando Angelita hizo su comentario más sincero, al revelar que tanto figuras mediáticas como las redes sociales pusieron la atención sobre su cuerpo y la manera en que esto perjudicó a su imagen y su relación con la comida. "Yo tengo mucho desorden alimenticio y mucho mambo con todo eso. Tiene que ver con que desde muy chiquita se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir siempre muy, muy vulnerable y muy expuesta. Siempre se me pone el ojo en eso", contó con sinceridad.
En una de las ocasiones en las que sufrió por las opiniones de su cuerpo, Ángela se encontró desde el otro lado, el del espectador, atestiguando conversaciones en las que se opinaba sobre su talla. "Me acuerdo que un día prendí la televisión, te lo juro por Dios, no me lo olvido nunca más, estaba en mi casa sola. Prendí la televisión y en el programa de Mirtha Legrand estaban riéndose de mi cuerpo varias personas en la mesa", relató.
Finalmente y sin tapujos, Angelita le dirigió unas palabras a quienes hablaron de ella en ese momento. "Se reían de que era enana, decían que era gordita y enana y que no era estilizada. Te mando un beso, Guido. Acá estoy, la gordita no estilizada", cerró la actriz, haciendo referencia al gran momento profesional que atraviesa actualmente.