“Tengo mucho desorden alimenticio”: Ángela Torres se sinceró sobre la relación con su cuerpo y la exposición mediática

Torres contó sobre aquellos trabajos que preferiría haber evitado, como fue el caso de ShowMatch, donde se presentó sin tener mucha idea de lo que enfrentaría. "Tenía 17, era menor y pensé que me iban a tener piedad. Pues no. Hay cosas que todavía veo en terapia, comentarios que quizás no eran solo de ese lugar, sino de la exposición que me daba ese lugar, de lo cruda que era la televisión en ese momento, que no es el mismo mundo de ahora. Hay cosas que me dañaron, que tienen que ver con haber estado tan expuesta desde tan chiquita", confesó la cantante de "Favorita".