Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Precios

Tomar vacaciones en Brasil en enero para una familia tipo que viaja en auto y alquila alojamiento por 10 días cuesta algo más de $3,5 millones (unos US$ 2.400). Solo el traslado demanda alrededor de $700.000 en nafta, $30.000 en peajes y unos $200.000 para dos noches de hotel y comidas durante las paradas. El alojamiento cuesta entre US$90 y US$130 por día, lo que equivale a un gasto cercano a $1,6 millón por los 10 días. En cuanto a los alimentos, los precios en supermercados de Florianópolis muestran valores similares o levemente superiores a los de Argentina: un litro de leche cuesta entre $1.200 y $1.500, un kilo de carne molida $12.500, una gaseosa de dos litros $3.100, una lata de cerveza $1.500 y un pan lactal ronda los $1.950. Con comidas preparadas en el departamento y algunas salidas, se estima un gasto total de US$600 (unos $900.000) para toda la estadía. A estos costos se suman gastos extras típicos de playa, como caipirinhas, choclos o helados. El tipo de cambio en Brasil ronda los 5,50 reales por dólar. Para pagar en destino, la opción más práctica es el Pix, disponible desde varias billeteras argentinas en pesos, que permite evitar el recargo del “dólar tarjeta”.