Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

La fecha para salir de vacaciones está cada vez más cerca y, para muchos tucumanos, eso significa preparar el auto, cargar el mate y encarar una larga ruta con destino al sur de Brasil. Es el caso de Raúl Barceló, que este año volverá a subirse al volante para recorrer los más de 2.000 kilómetros que separan Tucumán de Florianópolis, donde alquila un departamento para pasar el verano con su familia.
Precisamente Florianópolis, Camboriú, Bombas y Bombinhas -todos en el estado de Santa Catarina- figuran entre los balnearios que más viajeros argentinos reciben por vía terrestre. A simple vista, el mapa puede intimidar: el camino parece eterno. Pero quienes ya hicieron el viaje aseguran que viajar en auto sigue siendo la opción más conveniente frente a los altos precios de los pasajes aéreos, además de permitir movilidad en destino y disfrutar de los paisajes del camino.
Creciente interés
La temporada ya se hace sentir del otro lado de la frontera. Inmobiliarias y plataformas de alojamiento trabajan a ritmo acelerado con consultas que no paran de llegar.
“Estamos recibiendo muchas consultas. Se espera una temporada con muchos turistas. En Mariscal, por ejemplo, muchos de los departamentos están reservados casi al 100% hasta marzo”, contó Eduarda Paola. En ese balneario, las tarifas están a partir de los R$ 450 por día para una familia tipo.
Por su parte, Georgina Bersano explicó que, aunque aún no tienen demasiadas reservas confirmadas, los brasileños esperan que muchos turistas argentinos lleguen a “alugar” directamente en destino. “Se prevé nuevamente una presencia importante de argentinos, aunque el cambio ya no es tan conveniente como el año pasado”, señaló. Por eso, calculan que
En Bombas, describió, un alquiler para cuatro o cinco personas ubicado a unos 350 metros del mar, con pileta, ronda los 1.000 reales por día (aproximadamente $300.000).
En Florianópolis, Carlos Giacaglia, dedicado a la administración de departamentos, calcula que el gran arribo de argentinos se dará después de Navidad. “Brasil sigue siendo más barato que Argentina y enamora con sus playas. Salir a comer o hacer compras cuesta mucho menos”, remarcó. Allí, los departamentos se cotizan en torno a U$S130 diarios, y en febrero bajan a unos U$S110.
Consejos para viajeros
Raúl Barceló, que este año hará el trayecto en su vehículo por undécima vez, compartió su experiencia y una serie de recomendaciones útiles para quienes planean viajar.
1. Preparar el auto: “antes de salir, controlar neumáticos, frenos, luces, aceite, líquidos y dirección hidráulica. Verificar herramientas básicas y la documentación”.
2. Estudiar la ruta. Barceló recomienda revisar el recorrido en internet y llevar una copia impresa. Aconseja salir entre las cuatro y cinco de la mañana. El primer día conviene avanzar lo más posible, dice. Él suele hacer entre 1.500 y 1.700 kilómetros, para dejar un tramo más corto de aproximadamente 700 para el segundo día.
“Generalmente, elijo dormir del lado brasileño, luego del cruce fronterizo”, apunta.
3. Formularios y papeles. “Completar online los formularios migratorios ahorra mucho tiempo al cruzar”, apunta. Barceló sugiere también reservar -o al menos identificar- opciones de hospedaje para la noche entre los primeros tramos.
4. Mapas y conexión. Aunque se use GPS, es importante descargar los mapas offline por si hay zonas sin señal, explica. “Bajar los mapas es muy útil; ayudan mucho porque avisan sobre estaciones de servicio, hospedajes y posibles cortes”, señaló.
5. Rutas y combustible
Del lado brasileño, según detalla, las rutas siempre le resultaron muy buenas y seguras.
Para los 2.200 km que separan Tucumán del sur de Brasil, calcula que se necesitan cinco tanques de nafta en total.
Sobre la documentación obligatoria para cruzar la frontera:
Del vehículo:
- Seguro internacional o cobertura Mercosur.
- Tarjeta verde (formato digital válido para circular).
- Si el titular no viaja, la autorización debe gestionarse por la app Mi Argentina.
- Cristales grabados con número de patente.
- VTV al día: no se exige en frontera pero puede pedirse en controles.
- No tener deudas pendientes en Brasil por infracciones de viajes anteriores.
Personas
- DNI o pasaporte vigente.
Para menores:
Si viajan sin uno o ambos progenitores, se requiere permiso notarial.
Si en el DNI no figuran los padres, deben llevarse las partidas de nacimiento.
Viaje largo y placentero
Aunque implica planificación, horas de manejo y una ruta extensa, miles de tucumanos se preparan para emprender el viaje. La primera recomendación que dan: tratar de disfrutar el viaje de punta a punta y no ir a toda velocidad para llegar cuanto antes.
Así lo resume Barceló: “el camino es largo, pero siempre vale la pena. Brasil te recibe con una calidez única y el viaje en auto te da libertad para disfrutarlo a tu manera”.
Precios
Tomar vacaciones en Brasil en enero para una familia tipo que viaja en auto y alquila alojamiento por 10 días cuesta algo más de $3,5 millones (unos US$ 2.400). Solo el traslado demanda alrededor de $700.000 en nafta, $30.000 en peajes y unos $200.000 para dos noches de hotel y comidas durante las paradas. El alojamiento cuesta entre US$90 y US$130 por día, lo que equivale a un gasto cercano a $1,6 millón por los 10 días. En cuanto a los alimentos, los precios en supermercados de Florianópolis muestran valores similares o levemente superiores a los de Argentina: un litro de leche cuesta entre $1.200 y $1.500, un kilo de carne molida $12.500, una gaseosa de dos litros $3.100, una lata de cerveza $1.500 y un pan lactal ronda los $1.950. Con comidas preparadas en el departamento y algunas salidas, se estima un gasto total de US$600 (unos $900.000) para toda la estadía. A estos costos se suman gastos extras típicos de playa, como caipirinhas, choclos o helados. El tipo de cambio en Brasil ronda los 5,50 reales por dólar. Para pagar en destino, la opción más práctica es el Pix, disponible desde varias billeteras argentinas en pesos, que permite evitar el recargo del “dólar tarjeta”.
Estos son los cruces más utilizados por los tucumanos
1. Paso de los Libres / Uruguaiana: el favorito por su ruta llana y segura
Este paso es ampliamente elegido por turistas de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires porque evita los tramos de montaña. Una vez cruzada la frontera en Corrientes, se avanza por la BR-290, pasando por Porto Alegre.
Desde allí se conecta con la BR-101, que recorre la costa hasta llegar a Florianópolis, Camboriú o Bombinhas.
Distancias aproximadas:
San Miguel de Tucumán- Paso de los Libres: 1.200 km Paso de los Libres-Florianópolis: más de 900 km.
2. Santo Tomé / São Borja: una opción tranquila y con una sola aduana
Del lado argentino se atraviesan: La Banda Santiago del Estero Resistencia Corrientes Luego, ya en Brasil: Desde São Borja se toma la BR-285 Y más adelante se empalma con la autopista 101, que lleva a los principales balnearios.
Total del recorrido
Tucumán → Santo Tomé: 1.200 km Santo Tomé → playas de Santa Catarina: unos 900 km de rutas brasileñas.
3. Bernardo de Irigoyen / Dionísio Cerqueira: el cruce de montaña y paisajes imponentes
Esta alternativa, ubicada en Misiones, es la preferida de quienes buscan ahorrar algunos kilómetros y disfrutan de los recorridos pintorescos, aunque exige más atención al volante.
Distancias aproximadas:
Desde Tucumán → Bernardo de Irigoyen: 1.400 km
Bernardo de Irigoyen → playas del sur de Brasil: 700 km.
4. Triple Frontera: Iguazú - Foz - Ciudad del Este
Aunque no es la ruta más directa hacia Santa Catarina, algunos tucumanos eligen pasar por la Triple Frontera para combinar el viaje con una visita a Cataratas o compras en Paraguay.
Viajar al sur de Brasil por la Triple Frontera es una alternativa que muchos tucumanos consideran para aprovechar el recorrido: permite pasar por las Cataratas, visitar Ciudad del Este -famosa por sus precios bajos- y luego continuar rumbo a las playas del estado de Santa Catarina. Es un trayecto más extenso y con más peajes, especialmente del lado brasileño, pero los viajeros coinciden en que suele ser un camino seguro, rápido y con rutas en excelentes condiciones.