Así es la mansión de Justin Bieber en California: detalles del palacio moderno con paredes de cristal

Justin Bieber y Hailey Bieber consolidaron en pocos años un imponente patrimonio inmobiliario que refleja tanto su estilo de vida como su deseo de privacidad. Desde su casamiento en 2018, la pareja sumó residencias de lujo en distintos puntos de Estados Unidos y Canadá, pero es en California donde mantienen la que consideran su base principal.
La mansión de Beverly Park: vidrio, amplitud y diseño de alto impacto
En 2020, apenas dos años después de su boda, los Bieber adquirieron por 25,8 millones de dólares una de las propiedades más exclusivas de Beverly Park, la zona cerrada de Los Ángeles donde también viven múltiples celebridades. La vivienda, de más de mil metros cuadrados, está compuesta por siete dormitorios y diez baños distribuidos en una estructura totalmente modernizada.
Aunque la construcción original data de los años 80, un empresario de Dubái —propietario previo— llevó a cabo una renovación integral. El resultado es un hogar dominado por ventanales de vidrio que van del piso al techo, otorgando luminosidad y conexión con el jardín. La suite principal, ubicada en el segundo nivel, incluye una sala privada y una pared completa de puertas de cristal que se abren hacia un balcón con vistas.
La propiedad también despliega comodidades de alto nivel: piscina exterior con chimenea incorporada, gimnasio, cancha de tenis y una sala de cine privada, todo pensado para la intimidad y el confort de la pareja.
La casa “secreta” en Idaho: refugio lejos del ruido
Con el nacimiento de su hijo, la pareja decidió sumar un espacio más reservado, lejos del movimiento constante de Hollywood. Así llegó la compra de una casa en Idaho, una operación realizada discretamente y ubicada en las cercanías del exclusivo Gozzer Ranch Golf & Lake Club.
La vivienda, de alrededor de 464 metros cuadrados, cuenta con cinco dormitorios y cinco baños y medio, además de cocina integrada con equipamiento de alta gama. Según medios locales, Bieber adquirió esta casa alrededor de mediados de 2020 por unos 4,2 millones de dólares. Vecinos de la zona aseguran que el cantante pasa largas temporadas allí y que incluso suele jugar al golf en los clubes cercanos, algo que él mismo ha mostrado en redes.
El regreso de Justin Bieber a los escenarios
Mientras disfruta de sus propiedades, Bieber prepara su vuelta oficial a la música en vivo. El artista confirmó su participación en el festival Coachella 2026, donde planea presentar parte del material de sus dos discos más recientes, Swag I y Swag II, ambos lanzados a inicios de 2025 con un total de 44 canciones.
El evento se celebrará del 10 al 17 de abril en Indio, California, y se espera que el cantante suba al escenario entre el 11 y el 18, compartiendo cartel con artistas como The Strokes, Interpol, Addison Rae y Labrinth. En otras fechas, figuras como Sabrina Carpenter, Karol G, The XX, Iggy Pop y Disclosure encabezarán la programación.