Así es la mansión de Justin Bieber en California: detalles del palacio moderno con paredes de cristal

Aunque la construcción original data de los años 80, un empresario de Dubái —propietario previo— llevó a cabo una renovación integral. El resultado es un hogar dominado por ventanales de vidrio que van del piso al techo, otorgando luminosidad y conexión con el jardín. La suite principal, ubicada en el segundo nivel, incluye una sala privada y una pared completa de puertas de cristal que se abren hacia un balcón con vistas.