Cómo postularse desde la Argentina a las 30 becas para máster ofrecidas en España

La Universidad de Jaén de España lanzó una nueva edición del Programa de Becas de Atracción del Talento, que cubre desde la matrícula hasta el seguro escolar para jóvenes con desempeño de excelencia de distintos países, incluida la Argentina. La convocatoria ya está abierta y promete convertirse en una oportunidad real para quienes buscan continuar su formación en el Espacio Europeo de Educación Superior.
El programa, correspondiente al ciclo académico 2026/2027, ofrece 30 becas para estudiantes internacionales que quieran iniciar un máster en alguna de las áreas disponibles: Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades e Ingeniería. La propuesta se organiza en dos modalidades:
Modalidad A: 20 becas completas que incluyen matrícula, tasas, seguro y una asignación anual de 3.190 euros, además de cursos gratuitos de español para quienes lo necesiten.
Modalidad B: 10 becas que cubren la totalidad de los créditos del máster, los costos de matrícula y el reconocimiento de estudios previos.
Los másters disponibles duran entre uno y dos años, y abarcan desde Psicología Positiva, Seguridad Informática y Gerontología, hasta Ingeniería Industrial, Energías Renovables y Patrimonio Cultural. Las clases se dictan en español, salvo el máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, que se imparte en inglés. Por eso, se exige acreditar el nivel de idioma correspondiente al momento de la postulación.
Quiénes y cómo pueden postular
Las becas están dirigidas a estudiantes mayores de 18 años, con título universitario finalizado —o en vías de completarlo antes del 31 de julio de 2026— y con promedio mínimo equivalente a 8 de 10 según la Declaración de Equivalencia del Ministerio de Educación español. Cada persona puede elegir solo un máster por solicitud, con un máximo de dos postulaciones por candidato.
La documentación requerida debe enviarse en formato digital e incluye:
- Pasaporte o documento de identidad.
- Certificado académico con nota media y su equivalencia española.
- Acreditación de nivel de español o inglés, según corresponda.
- Copia del título universitario (si se tiene).
El proceso de selección se basa en el promedio académico. Además, la convocatoria reserva cupos para estudiantes de Brasil, México, Marruecos y países de la Comunidad de Estados Independientes.
Las solicitudes se recibirán hasta el 15 de febrero de 2026 a las 23:59 (España) mediante la plataforma online de la Universidad de Jaén. Quienes resulten seleccionados deberán completar la admisión, visa, matrícula y registrarse en la Oficina de Relaciones Internacionales antes del 10 de noviembre de 2026. Las inscripciones pueden realizarse en: ujaen.es/internacional/convocatorias-internacionales/convocatoria-programa-de-becas-de-atraccion-del-talento-para-19
Además de financiar la formación, el programa acompaña a cada estudiante con asesoramiento para el visado y con cursos de idioma, lo que facilita la integración académica. Para muchos jóvenes latinoamericanos, estas becas representan una vía concreta para acceder a posgrados europeos sin endeudarse y con la seguridad de una institución pública que respalda todo el proceso.