Cómo postularse desde la Argentina a las 30 becas para máster ofrecidas en España

La Universidad de Jaén de España lanzó una nueva edición del Programa de Becas de Atracción del Talento, que cubre desde la matrícula hasta el seguro escolar para jóvenes con desempeño de excelencia de distintos países, incluida la Argentina. La convocatoria ya está abierta y promete convertirse en una oportunidad real para quienes buscan continuar su formación en el Espacio Europeo de Educación Superior.