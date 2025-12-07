Secciones
Un estudio de España revela que para 4 de cada 10 jóvenes la violencia de género es “inevitable”

El Barómetro Juventud y Género 2025 muestra un panorama complejo para la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

25N. El Barómetro Juventud y Género expone una mirada peligrosa que crece en adolescentes españoles.
Hace 2 Hs

Los resultados del Barómetro Juventud y Género 2025 elaborado por Fad Juventud en España activaron una señal de alarma. El informe muestra que una parte significativa de adolescentes y jóvenes reconoce la violencia de género como un problema, pero cree que “siempre ha existido” y que “no tiene solución”. Ese grupo representa cuatro de cada 10 consultados y expone una tendencia preocupante de resignación respecto de la desigualdad.

El estudio se difundió con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se suma a un contexto global inquietante: en 2024, casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en el mundo, según organismos internacionales.

Desigualdades, control y violencia cotidiana

El informe también revela brechas significativas entre mujeres y varones en la experiencia directa de situaciones de violencia.

El 27,3% de mujeres jóvenes asegura que su pareja revisó su celular frente al 17% de los varones. Y el 32,1% de ellas afirma haber recibido reclamos o enojos por no responder mensajes de inmediato, cifra que duplica la de ellos (17,5%).

Las diferencias aparecen de nuevo en las formas de violencia psicológica:

- El 24,8% de las chicas recibió insultos o humillaciones de su pareja. En ellos, el porcentaje baja al 11,1%.

- El 20,7% de las mujeres jóvenes escuchó que “no vale nada”. En varones, esa cifra es del 9,7%.

El estudio concluye que las mujeres jóvenes acumulan más experiencias violentas, más graves y con consecuencias emocionales más intensas. De hecho, el 44% de las chicas que atravesaron violencia en pareja declara haber sufrido problemas de salud mental, frente al 19,6% de ellos.

Los datos sobre violencia sexual también muestran una brecha profunda: una de cada cinco mujeres jóvenes (20,3%) aseguró haber sido forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. Entre los hombres, el porcentaje desciende al 8%.

Solo el 12,9% de los jóvenes declara no haber presenciado ninguna situación de violencia contra mujeres en su entorno cercano, lo que confirma que se trata de un fenómeno frecuente en espacios educativos, sociales y afectivos.

Retrocesos y polarización en torno al feminismo

El Barómetro Juventud y Género 2025 también advierte un descenso en la identificación con el feminismo y las políticas de igualdad. En 2019, el 64% de los jóvenes decía sentirse muy identificado con el feminismo; en 2023, ese número cayó al 54%.

El mismo retroceso aparece en la percepción de la violencia de género: mientras que en 2019 un 82,5% la reconocía como uno de los principales problemas sociales, en 2023 ese acuerdo bajó al 65%. Además, el negacionismo creció en ambos géneros y se duplicó entre los hombres jóvenes.

Los datos muestran un escenario que demanda intervención educativa, políticas públicas sostenidas y espacios de diálogo donde las nuevas generaciones puedan construir una visión más crítica y menos resignada frente a la violencia de género.

