Un estudio de España revela que para 4 de cada 10 jóvenes la violencia de género es “inevitable”

Los resultados del Barómetro Juventud y Género 2025 elaborado por Fad Juventud en España activaron una señal de alarma. El informe muestra que una parte significativa de adolescentes y jóvenes reconoce la violencia de género como un problema, pero cree que “siempre ha existido” y que “no tiene solución”. Ese grupo representa cuatro de cada 10 consultados y expone una tendencia preocupante de resignación respecto de la desigualdad.