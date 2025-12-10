El Instituto Nacional de Música ofrece cursos para aprender a usar YouTube y Spotify

La propuesta de Instituto Nacional de la Música (INAMU), junto al Ente Cultural de Tucumán, reúne contenidos técnicos, creativos y digitales que acompañan el desarrollo profesional de quienes trabajan en la música, con especial utilidad para artistas jóvenes que necesitan ordenar sus proyectos y entender el ecosistema actual, donde plataformas como Spotify y YouTube son indispensables.