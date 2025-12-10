El Instituto Nacional de Música ofrece cursos para aprender a usar YouTube y Spotify

Desde el jueves 11 de diciembre, todas las actividades del Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales 2025 se encontrarán disponibles en el Panel de Artistas Musicales Registrados del INAMU.
La propuesta de Instituto Nacional de la Música (INAMU), junto al Ente Cultural de Tucumán, reúne contenidos técnicos, creativos y digitales que acompañan el desarrollo profesional de quienes trabajan en la música, con especial utilidad para artistas jóvenes que necesitan ordenar sus proyectos y entender el ecosistema actual, donde plataformas como Spotify y YouTube son indispensables.
El acceso al panel del INAMU es gratuito y se encuentra habilitado para quienes estén inscriptos en alguno de los registros oficiales del organismo.
Cómo acceder a las capacitaciones del INAMU
Para ingresar al panel, es necesario contar con un registro activo en el Registro Único de Artistas Musicales o Registro de la Actividad Musical.
Una vez inscripto, el acceso se realiza desde el sitio oficial www.inamu.musica.ar, donde se encuentra el Panel de Artistas Musicales Registrados. Desde allí, cada usuario puede navegar por los cursos, elegir el orden de estudio y reproducir los videos sin restricción horaria.
La última capacitación del año: herramientas para plataformas digitales
Entre las novedades, se destaca la capacitación dedicada a Herramientas de las plataformas digitales de música, disponible de manera asincrónica. Este contenido explica el funcionamiento profesional de los servicios de streaming y permite mejorar la gestión digital de un proyecto.
Los videos incluyen:
- Introducción a las plataofrmas digitales de música.
- Rol y funcionamiento de las agregadoras.
- Uso de Spotify for Artists y personalización del perfil.
- Configuración del Canal de Artista en YouTube.
- Ajustes de visibilidad en Amazon Music.
- Personalización del perfil de artista en Apple Music.
La capacitación apunta a que los artistas aprendan a interpretar métricas, ordenar catálogos, potenciar la visibilidad y manejar herramientas que definen la presencia digital actual.
Capacitaciones 2025: un recorrido amplio para proyectos musicales
El ciclo 2025 suma talleres que abarcan distintas áreas de la música:
- Derechos Intelectuales en la Música (DNDA / SADAIC).
- Marketing y Comunicación.
- Partitura coral con Pajaritos en los Alambrados.
- El Canto y el Cuerpo.
- Armonización de voces.
- Psicología y procesos creativos.
- Convocatoria y Capacitación Agregadora de Música Argentina (AMA).
- Herramientas de plataformas digitales.
Estos contenidos permiten que cada artista construya su propio recorrido de aprendizaje, según la etapa y el perfil de su proyecto.
Contenidos 2024 que siguen disponibles en el panel
El INAMU mantiene los cursos del ciclo anterior, entre ellos:
- Declaración de obras en DNDA, SADAIC, AADI y CAPIF.
- Registro de marcas y dominios, incluido “.musica.ar”.
- Home Studio.
- Seguridad escénica.
- Sonido, grabación, mezcla y audio.
- Taller de canciones.
- AMA (Agregadora de Música Argentina).
- Internacionalización musical.
- Ferias y mercados internacionales.
Con los ciclos 2024 y 2025 reunidos en un mismo panel, el INAMU ofrece más de 30 capacitaciones, centradas en distribución digital, derechos, comunicación, producción técnica y psicología aplicada a la creación. El organismo busca fortalecer la actividad musical en todas las provincias a través de herramientas accesibles y actualizadas.