Yerba Buena busca talleres y docentes para su temporada de verano

Cómo sumarse con talleres

Para participar, hay que completar el Formulario F.02 - A, requisito obligatorio para iniciar la reserva de sala. El documento se envía a través de un formulario online, donde se solicita información del proyecto, datos de contacto y archivos complementarios. Una vez recibido, el equipo de Cultura evalúa la propuesta y confirma las fechas posibles. En el caso de falta de disponibilidad, se ofrecen alternativas.