Yerba Buena busca talleres y docentes para su temporada de verano

La Municipalidad de Yerba Buena abrió su agenda cultural 2026, y lanzó una invitación directa a docentes, artistas, emprendedores y personas que quieran compartir sus saberes durante los meses de verano. La propuesta apunta a renovar la grilla de actividades y sumar voces nuevas. Si tenés un taller para dictar, esta puede ser la puerta de entrada.
La Dirección de Cultura confirmó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre. Todas las propuestas seleccionadas integrarán la programación que funcionará del 5 de enero al 28 de febrero, con espacios disponibles en la Sala Principal y en la Sala Taller. El llamado incluye seminarios, cursos breves, capacitaciones o cualquier actividad formativa que aporte a la vida cultural del municipio.
Cómo sumarse con talleres
Para participar, hay que completar el Formulario F.02 - A, requisito obligatorio para iniciar la reserva de sala. El documento se envía a través de un formulario online, donde se solicita información del proyecto, datos de contacto y archivos complementarios. Una vez recibido, el equipo de Cultura evalúa la propuesta y confirma las fechas posibles. En el caso de falta de disponibilidad, se ofrecen alternativas.
Desde el área recuerdan que todas las comunicaciones posteriores llegarán al correo registrado en el formulario. También habilitaron canales de consulta para dudas o asistencia durante el proceso: el teléfono 0381-4533623 y el mail cultura@yerbabuena.gob.ar El enlace para ingresar los datos y postular está disponible en la bio de la cuenta de Instagram de @ybcultura.
La invitación queda hecha, quienes quieran enseñar, crear o proponer nuevas experiencias culturales ya cuentan con un espacio para hacerlo.