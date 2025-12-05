Secciones
SociedadActualidad

Cómo participar de Santander W50, la apuesta global por el liderazgo femenino

La nueva edición del programa ya abrió sus inscripciones y convoca a directivas de nueve países a participar de una formación presencial en la London School of Economics.

LIDERAZGO GLOBAL. Santander W50 abrió su convocatoria 2026 e invita a mujeres a postularse para su programa con la LSE. LIDERAZGO GLOBAL. Santander W50 abrió su convocatoria 2026 e invita a mujeres a postularse para su programa con la LSE. / SANTANDER OPEN ACADEMY
Hace 2 Hs

La XVI edición de Santander W50 ya abrió su convocatoria y vuelve a posicionarse como uno de los programas más influyentes para el liderazgo femenino. La iniciativa impulsada por Banco Santander junto con la London School of Economics and Political Science (LSE) busca a 50 mujeres líderes de todo el mundo para una formación presencial de alto rendimiento en Londres.

Este año, el proceso arranca con nueve ediciones locales, entre ellas la Argentina, que seleccionarán a 50 representantes por país. Las 450 finalistas nacionales serán quienes compitan por un lugar en la instancia global, donde finalmente se elegirán a las 50 líderes internacionales que participarán de la experiencia presencial.

La propuesta apunta a mujeres que ya ocupan posiciones estratégicas en organizaciones de distintos sectores y que buscan fortalecer su impacto en entornos cada vez más desafiantes.

Cómo postularse y qué exige la convocatoria

Las inscripciones están habilitadas hasta el 7 de enero de 2026, por lo que ya pueden iniciarse desde la plataforma oficial. Para participar, las candidatas deben:

- Ser residentes en la Argentina, Alemania, Brasil, Chile, España, México, Portugal, Reino Unido o Uruguay.

- Ocupar un puesto de alta dirección con al menos diez años de trayectoria profesional.

- Acreditar inglés fluido (nivel C1 o superior).

- Estar registradas en la plataforma de Santander Open Academy e inscribirse en la edición local 2026.

Un comité de expertos evaluará cada solicitud y revisará la trayectoria, la motivación y el impacto profesional de cada candidata. La etapa de análisis se extenderá hasta el 3 de marzo de 2026, día en el que se confirmarán las seleccionadas.

Las 450 mujeres elegidas en las ediciones locales accederán a un curso online de liderazgo femenino impartido por la LSE y formarán parte de un encuentro público junto a las demás ganadoras nacionales.

LIDERAZGO GLOBAL. Santander W50 abrió su convocatoria 2026 e invita a directivas a postular para su programa con la LSE. LIDERAZGO GLOBAL. Santander W50 abrió su convocatoria 2026 e invita a directivas a postular para su programa con la LSE. / SANTANDER OPEN ACADEMY

Qué ofrece la formación presencial en Londres

Las 50 líderes internacionales viajarán a Londres para una experiencia presencial diseñada para potenciar habilidades directivas. El programa incluye clases de la LSE, coaching individual y colectivo, análisis de estilos de liderazgo y actividades de networking internacional. Además, cubre el costo académico, el alojamiento y la agenda formativa; mientras que cada participante deberá cubrir sus traslados.

Los encuentros están previstos entre el 23 y el 26 de marzo, con fechas que la organización confirmará de manera progresiva.

Durante 15 años, más de 1.300 mujeres pasaron por Santander W50, una comunidad global que sigue creciendo y consolidándose como un espacio clave para el liderazgo femenino.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una residencia en Portugal se propone como el lugar ideal para artistas que buscan aires nuevos

Una residencia en Portugal se propone como el lugar ideal para artistas que buscan aires nuevos

Banco de Alimentos Tucumán: cómo ayudar en la temporada navideña y durante todo el año

Banco de Alimentos Tucumán: cómo ayudar en la temporada navideña y durante todo el año

Inscribite a los talleres gratuitos que enseñan a usar LinkedIn y a editar con CapCut

Inscribite a los talleres gratuitos que enseñan a usar LinkedIn y a editar con CapCut

Navidad en problemas: los juguetes en Argentina son un 75% más caros que en la región

Navidad en problemas: los juguetes en Argentina son un 75% más caros que en la región

H&M vuelve a vender en Argentina: precios, productos y en qué Coto conseguirlos

H&M vuelve a vender en Argentina: precios, productos y en qué Coto conseguirlos

Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify
2

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
3

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad
4

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Rechazaron el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez
5

Rechazaron el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
6

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Más Noticias
Represión en el Banco Patagonia: denuncian que Infantería golpeó a delegados y trabajadores

Represión en el Banco Patagonia: denuncian que Infantería golpeó a delegados y trabajadores

Qué dice la psicología sobre las personas que hablan solas y en voz alta

Qué dice la psicología sobre las personas que hablan solas y en voz alta

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Una noche distinta en El Cadillal: kayaks bajo la luz de la luna

Una noche distinta en El Cadillal: kayaks bajo la luz de la luna

Con un pincel y mucha destreza, hizo del fileteado una forma de vida

Con un pincel y mucha destreza, hizo del fileteado una forma de vida

Comentarios