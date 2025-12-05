Cómo participar de Santander W50, la apuesta global por el liderazgo femenino

La XVI edición de Santander W50 ya abrió su convocatoria y vuelve a posicionarse como uno de los programas más influyentes para el liderazgo femenino. La iniciativa impulsada por Banco Santander junto con la London School of Economics and Political Science (LSE) busca a 50 mujeres líderes de todo el mundo para una formación presencial de alto rendimiento en Londres.