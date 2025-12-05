Cómo participar de Santander W50, la apuesta global por el liderazgo femenino

La XVI edición de Santander W50 ya abrió su convocatoria y vuelve a posicionarse como uno de los programas más influyentes para el liderazgo femenino. La iniciativa impulsada por Banco Santander junto con la London School of Economics and Political Science (LSE) busca a 50 mujeres líderes de todo el mundo para una formación presencial de alto rendimiento en Londres.
Este año, el proceso arranca con nueve ediciones locales, entre ellas la Argentina, que seleccionarán a 50 representantes por país. Las 450 finalistas nacionales serán quienes compitan por un lugar en la instancia global, donde finalmente se elegirán a las 50 líderes internacionales que participarán de la experiencia presencial.
La propuesta apunta a mujeres que ya ocupan posiciones estratégicas en organizaciones de distintos sectores y que buscan fortalecer su impacto en entornos cada vez más desafiantes.
Cómo postularse y qué exige la convocatoria
Las inscripciones están habilitadas hasta el 7 de enero de 2026, por lo que ya pueden iniciarse desde la plataforma oficial. Para participar, las candidatas deben:
- Ser residentes en la Argentina, Alemania, Brasil, Chile, España, México, Portugal, Reino Unido o Uruguay.
- Ocupar un puesto de alta dirección con al menos diez años de trayectoria profesional.
- Acreditar inglés fluido (nivel C1 o superior).
- Estar registradas en la plataforma de Santander Open Academy e inscribirse en la edición local 2026.
Un comité de expertos evaluará cada solicitud y revisará la trayectoria, la motivación y el impacto profesional de cada candidata. La etapa de análisis se extenderá hasta el 3 de marzo de 2026, día en el que se confirmarán las seleccionadas.
Las 450 mujeres elegidas en las ediciones locales accederán a un curso online de liderazgo femenino impartido por la LSE y formarán parte de un encuentro público junto a las demás ganadoras nacionales.
Qué ofrece la formación presencial en Londres
Las 50 líderes internacionales viajarán a Londres para una experiencia presencial diseñada para potenciar habilidades directivas. El programa incluye clases de la LSE, coaching individual y colectivo, análisis de estilos de liderazgo y actividades de networking internacional. Además, cubre el costo académico, el alojamiento y la agenda formativa; mientras que cada participante deberá cubrir sus traslados.
Los encuentros están previstos entre el 23 y el 26 de marzo, con fechas que la organización confirmará de manera progresiva.
Durante 15 años, más de 1.300 mujeres pasaron por Santander W50, una comunidad global que sigue creciendo y consolidándose como un espacio clave para el liderazgo femenino.