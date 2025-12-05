Inscribite a los talleres gratuitos que enseñan a usar LinkedIn y a editar con CapCut

A fin de año suelen aparecer ganas de ordenar, proyectar y tomar impulso para el próximo ciclo. Para quienes buscan fortalecer su formación sin pagar un curso, Chicos.net habilitó nuevas oportunidades dentro de "ProgramON", una iniciativa que ofrece talleres virtuales, gratuitos y con certificación para jóvenes de 17 a 24 años de la Argentina y Uruguay. La agenda incluye propuestas cortas, y pensadas para sumar habilidades concretas que impacten en la búsqueda laboral y en proyectos personales.