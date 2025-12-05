Secciones
Inscribite a los talleres gratuitos que enseñan a usar LinkedIn y a editar con CapCut

Las capacitaciones de ProgramON disponen de nuevos cupos para jóvenes de 17 a 24 años que quieren sumar herramientas laborales antes de cerrar el año.

CAPACITACIÓN. Chicos.net abrió nuevos talleres gratuitos que permiten sumar herramientas profesionales antes de fin de año. CAPACITACIÓN. Chicos.net abrió nuevos talleres gratuitos que permiten sumar herramientas profesionales antes de fin de año. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 6 Min

A fin de año suelen aparecer ganas de ordenar, proyectar y tomar impulso para el próximo ciclo. Para quienes buscan fortalecer su formación sin pagar un curso, Chicos.net habilitó nuevas oportunidades dentro de "ProgramON", una iniciativa que ofrece talleres virtuales, gratuitos y con certificación para jóvenes de 17 a 24 años de la Argentina y Uruguay. La agenda incluye propuestas cortas, y pensadas para sumar habilidades concretas que impacten en la búsqueda laboral y en proyectos personales.

Los talleres tienen un formato de 90 minutos, y funcionan como una entrada accesible al mundo profesional y digital. ProgramON trabaja estas capacitaciones con un enfoque práctico que se adapta al ritmo de estudiantes, trabajadores y jóvenes que transitan su primera experiencia laboral.

Los talleres activos: cuáles abren la inscripción en diciembre

Dentro de la oferta actual, dos capacitaciones se dictarán durante diciembre de 2025 y mantienen las inscripciones abiertas hasta el día del encuentro (o hasta agotar el cupo). Estas propuestas son:

- LinkedIn: armá tu perfil profesional. 10 de diciembre a las 18 horas. 

Este taller enseña a crear un perfil sólido, exponer habilidades y comprender cómo funciona la red laboral más utilizada del mundo. La inscripción permanece habilitada hasta el inicio del encuentro.

- CapCut sin vueltas: aprendé a editar videos. 15 de diciembre a las 18 horas.

Ideal para quienes quieren mejorar la calidad de sus videos o potenciar un emprendimiento con contenido digital propio. Enseña cortes, efectos y herramientas básicas. La inscripción se mantiene abierta hasta el mismo día.

Ambas capacitaciones se cursan de manera virtual y entregan certificado.

Los cursos que no se dictan en diciembre: qué se viene para enero y “próximamente”

Aunque diciembre tiene sólo dos propuestas confirmadas, ProgramON ya anticipa otras opciones que podrán aprovecharse más adelante.

- Educación financiera: cuentas bancarias, billeteras virtuales y más. 27 de enero de 2026.

Este taller explica conceptos clave sobre tarjetas, préstamos, inversiones y herramientas de gestión personal. La inscripción será cercana a la fecha del dictado.

- Aprendé a administrar tu dinero. Próximamente.

Una propuesta orientada a quienes buscan ordenar ingresos, establecer hábitos de ahorro y tomar decisiones más conscientes sobre sus gastos. Aún no tiene fecha de realización.

- Un CV con impacto ¿lo armamos juntos? Próximamente.

Diseñado para quienes necesitan construir un currículum claro y profesional. La organización abrirá la inscripción cuando anuncie la nueva edición.

Estas opciones amplían la oferta para quienes deseen continuar formándose durante el verano.

Cada propuesta está pensada para acompañar procesos reales: desde buscar trabajo hasta crear contenido digital o administrar finanzas personales. Para inscribirse, sólo es necesario ingresar al sitio de Chicos.net y elegir el taller deseado.

