Inscribite a los talleres gratuitos que enseñan a usar LinkedIn y a editar con CapCut

A fin de año suelen aparecer ganas de ordenar, proyectar y tomar impulso para el próximo ciclo. Para quienes buscan fortalecer su formación sin pagar un curso, Chicos.net habilitó nuevas oportunidades dentro de "ProgramON", una iniciativa que ofrece talleres virtuales, gratuitos y con certificación para jóvenes de 17 a 24 años de la Argentina y Uruguay. La agenda incluye propuestas cortas, y pensadas para sumar habilidades concretas que impacten en la búsqueda laboral y en proyectos personales.
Los talleres tienen un formato de 90 minutos, y funcionan como una entrada accesible al mundo profesional y digital. ProgramON trabaja estas capacitaciones con un enfoque práctico que se adapta al ritmo de estudiantes, trabajadores y jóvenes que transitan su primera experiencia laboral.
Los talleres activos: cuáles abren la inscripción en diciembre
Dentro de la oferta actual, dos capacitaciones se dictarán durante diciembre de 2025 y mantienen las inscripciones abiertas hasta el día del encuentro (o hasta agotar el cupo). Estas propuestas son:
- LinkedIn: armá tu perfil profesional. 10 de diciembre a las 18 horas.
Este taller enseña a crear un perfil sólido, exponer habilidades y comprender cómo funciona la red laboral más utilizada del mundo. La inscripción permanece habilitada hasta el inicio del encuentro.
- CapCut sin vueltas: aprendé a editar videos. 15 de diciembre a las 18 horas.
Ideal para quienes quieren mejorar la calidad de sus videos o potenciar un emprendimiento con contenido digital propio. Enseña cortes, efectos y herramientas básicas. La inscripción se mantiene abierta hasta el mismo día.
Ambas capacitaciones se cursan de manera virtual y entregan certificado.
Los cursos que no se dictan en diciembre: qué se viene para enero y “próximamente”
Aunque diciembre tiene sólo dos propuestas confirmadas, ProgramON ya anticipa otras opciones que podrán aprovecharse más adelante.
- Educación financiera: cuentas bancarias, billeteras virtuales y más. 27 de enero de 2026.
Este taller explica conceptos clave sobre tarjetas, préstamos, inversiones y herramientas de gestión personal. La inscripción será cercana a la fecha del dictado.
- Aprendé a administrar tu dinero. Próximamente.
Una propuesta orientada a quienes buscan ordenar ingresos, establecer hábitos de ahorro y tomar decisiones más conscientes sobre sus gastos. Aún no tiene fecha de realización.
- Un CV con impacto ¿lo armamos juntos? Próximamente.
Diseñado para quienes necesitan construir un currículum claro y profesional. La organización abrirá la inscripción cuando anuncie la nueva edición.
Estas opciones amplían la oferta para quienes deseen continuar formándose durante el verano.
Cada propuesta está pensada para acompañar procesos reales: desde buscar trabajo hasta crear contenido digital o administrar finanzas personales. Para inscribirse, sólo es necesario ingresar al sitio de Chicos.net y elegir el taller deseado.