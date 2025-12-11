Encuesta: a dos años de la asunción de Milei, ¿la inflación te genera algún tipo de preocupación?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy el dato de inflación de noviembre, un indicador que vuelve a ubicarse en el centro del debate económico. Aunque parte de la atención oficial está puesta en el desempeño del reciente bono en dólares emitido por el Gobierno, el número que revelará el organismo será determinante para medir el pulso del consumo y el impacto en los ingresos de los hogares argentinos.
El último registro del Índice de Precios al Consumidor marcó un 2,3% en octubre. Con ese antecedente, diversas consultoras privadas estiman que la inflación de noviembre podría ubicarse en un rango similar, entre 2,3% y 2,5%. De confirmarse esas proyecciones, el dato mostraría que la tendencia de aceleración iniciada en agosto, cuando el IPC trepó al 1,9%, aún no logra revertirse, pese a los esfuerzos de la cartera económica que conduce Luis Caputo.
LA GACETA te invita a participar de una encuesta para conocer la percepción de los lectores y medir cuánto inquieta, a dos años del inicio de la gestión presidencial de Javier Milei, la evolución del índice de inflación.