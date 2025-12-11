Encuesta: a dos años de la asunción de Milei, ¿la inflación te genera algún tipo de preocupación?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy el dato de inflación de noviembre, un indicador que vuelve a ubicarse en el centro del debate económico. Aunque parte de la atención oficial está puesta en el desempeño del reciente bono en dólares emitido por el Gobierno, el número que revelará el organismo será determinante para medir el pulso del consumo y el impacto en los ingresos de los hogares argentinos.