En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Oportunidades

Durante la presentación, se analizaron las oportunidades de integración productiva y logística que ofrece el corredor bioceánico. La comitiva estuvo integrada por los legisladores Christian Rodríguez (presidente de la comisión de Mercosur e Integración Regional), Agustín Romano Norri, Leopoldo Rodríguez (presidente de la comisión de Economía y Producción) y Walter Berarducci. También estuvieron referentes académicos y productivos: Ramiro Albarracín (rector de la Universidad San Pablo-T), Federico Fanjul (rector de la UNSTA), Sergio Robin (decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT), Darío Juárez Porcel (secretario administrativo de la UTN-FRT), Christian Hayward (gerente de logística de Fríos del Norte), el diputado del Parlasur Mariano Fernández y Ana Escobedo, del equipo institucional de la Legislatura. Por la Región de Coquimbo participaron Pedro Valencia, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CORE, y el consejero regional Denis Cortés.