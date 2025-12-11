Secciones
En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Acevedo participó de una exposición junto a legisladores y a otros representantes tucumanos.

Hace 3 Hs

El vicegobernador Miguel Ángel Acevedo encabezó la comitiva tucumana que visitó el Puerto de Coquimbo, una de las infraestructuras logísticas más relevantes del norte de Chile.

La delegación fue recibida por autoridades del Terminal Puerto de Coquimbo (TPC). Allí, Acevedo y otros representantes tucumanos participaron de una completa exposición técnica brindada por la subgerente comercial, Macarena Lemos, sobre el funcionamiento operativo, capacidad instalada, procesos de exportación, estándares de seguridad y proyecciones de crecimiento del puerto.

Oportunidades

Durante la presentación, se analizaron las oportunidades de integración productiva y logística que ofrece el corredor bioceánico. La comitiva estuvo integrada por los legisladores Christian Rodríguez (presidente de la comisión de Mercosur e Integración Regional), Agustín Romano Norri, Leopoldo Rodríguez (presidente de la comisión de Economía y Producción) y Walter Berarducci. También estuvieron referentes académicos y productivos: Ramiro Albarracín (rector de la Universidad San Pablo-T), Federico Fanjul (rector de la UNSTA), Sergio Robin (decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT), Darío Juárez Porcel (secretario administrativo de la UTN-FRT), Christian Hayward (gerente de logística de Fríos del Norte), el diputado del Parlasur Mariano Fernández y Ana Escobedo, del equipo institucional de la Legislatura. Por la Región de Coquimbo participaron Pedro Valencia, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CORE, y el consejero regional Denis Cortés.

Acevedo destacó el valor de estos intercambios para “construir alianzas que permitan abrir mercados y fortalecer la competitividad regional”. “Queremos ver cómo potenciamos en materia comercial con este puerto, que hoy ofrece una alternativa muy positiva para Tucumán y para el norte del país”, dijo. Explicó que existe interés en fortalecer las oportunidades de exportación y ampliar el comercio regional. Agregó que las inquietudes serán transmitidas a la Federación Económica de Tucumán para explorar nuevas rutas y mercados.

Temas San Miguel de TucumánChileMiguel AcevedoAgustín Romano NorriWalter Berarducci
