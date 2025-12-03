La inflación de noviembre se ubicaría por arriba del 2%

¿Qué pasará con la inflación de diciembre? La pregunta es recurrente entre los consultores, luego de los anuncios de más aumentos en el precio de los principales artículos de la canasta familiar (la carne, por ejemplo), reajustes en las tarifas de los servicios públicos privatizados, y la actualización de los precios del combustible, debido al sinceramiento de los impuestos que se aplican a la actividad. Párrafo aparte suele ser la demanda de dólares, que también calienta al mercado propio de la estacionalidad previa a las vacaciones.
Por de pronto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre está por encima de las proyecciones que realizaron los analistas en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, y que preveía una variación mensual del 1,9%.
La Fundación Libertad y Progreso estima que la inflación del mes pasado será igual que la de octubre, del 2,3%. Con este resultado, la acumulada en el año alcanzaría el 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 31,2%, consolidando 21 meses consecutivos de desaceleración. En este punto, los expendedores de combustibles de Tucumán hacen una observación: salvo 2023, y luego de varios años, los precios de los combustibles variaron muy por debajo de la evolución del IPC. Un dato que llamó la atención de los automovilistas tucumanos es que, en el caso de la nafta premium, el valor del litro superó los $ 2.000. Los incrementos todavía no terminaron para lo que resta del año. Los propietarios de las estaciones de servicios instaladas en la provincia se atajan frente a las críticas, al señalar que no son formadores de precios. Las nuevas listas de precios vienen, de forma repentina, desde las mismas petroleras, y los valores varían de acuerdo con la ubicación y el consumo en zonas. Por eso, ya no hay uniformidad en las pizarras de las expendedoras.
El escenario para el último mes del año no prevé una baja sustancial de la provisión de naftas. Como es costumbre, el 24 y el 31 no habrá expendio de combustibles entre las 22 y las 6, en cumplimiento de un esquema acordado hace años por operadores y trabajadores para garantizar que el personal pueda celebrar en familia.
Alimentos
Julián Orué, economista de la Fundación Libertad y Progreso, comenta que una vez superado el proceso electoral, la inflación se mantiene en torno al 2% mensual. “Los principales impulsores de este nivel son los alimentos, que registraron aumentos superiores al 3% y, en algunos casos, de hasta 4,9% mensual. Hacia adelante, si se mantiene el actual enfoque de política monetaria -lo más probable-, la inflación debería retomar su trayectoria descendente y volver a ubicarse por debajo del umbral del 2% mensual”, puntualiza.
Mientras tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó sus proyecciones en materia de crecimiento e inflación para la Argentina para el corriente año y 2026. El crecimiento previsto por parte del organismo para 2025 pasó del 4,5% al 4,2%, mientras que para la inflación recalcularon una variación del 41,7% frente a la de 39,8% proyectada durante el mes de septiembre.
En lo que respecta a 2026, tras el empeoramiento de las perspectivas, se ubica ahora a la economía creciendo a un 3%, en lugar del 4,3% previsto, mientras que la estimación inflacionaria pasó del 16,5% a 17,6%, ante una eventual aceleración de los precios. En el proyecto de Presupuesto, el Gobierno prevé un aumento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, y una inflación del 10% para el año que viene.