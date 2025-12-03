Secciones
EconomíaNoticias económicas

La inflación de noviembre se ubicaría por arriba del 2%

Se prevé un impacto de la suba en alimentos y en el combustible. Por primera vez, la nafta premium superó los $ 2.000 por litro.

Las petroleras aplican los reajustes y se espera otro impacto por los impuestos. Las petroleras aplican los reajustes y se espera otro impacto por los impuestos.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

¿Qué pasará con la inflación de diciembre? La pregunta es recurrente entre los consultores, luego de los anuncios de más aumentos en el precio de los principales artículos de la canasta familiar (la carne, por ejemplo), reajustes en las tarifas de los servicios públicos privatizados, y la actualización de los precios del combustible, debido al sinceramiento de los impuestos que se aplican a la actividad. Párrafo aparte suele ser la demanda de dólares, que también calienta al mercado propio de la estacionalidad previa a las vacaciones.

Por de pronto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre está por encima de las proyecciones que realizaron los analistas en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, y que preveía una variación mensual del 1,9%.

La Fundación Libertad y Progreso estima que la inflación del mes pasado será igual que la de octubre, del 2,3%. Con este resultado, la acumulada en el año alcanzaría el 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 31,2%, consolidando 21 meses consecutivos de desaceleración. En este punto, los expendedores de combustibles de Tucumán hacen una observación: salvo 2023, y luego de varios años, los precios de los combustibles variaron muy por debajo de la evolución del IPC. Un dato que llamó la atención de los automovilistas tucumanos es que, en el caso de la nafta premium, el valor del litro superó los $ 2.000. Los incrementos todavía no terminaron para lo que resta del año. Los propietarios de las estaciones de servicios instaladas en la provincia se atajan frente a las críticas, al señalar que no son formadores de precios. Las nuevas listas de precios vienen, de forma repentina, desde las mismas petroleras, y los valores varían de acuerdo con la ubicación y el consumo en zonas. Por eso, ya no hay uniformidad en las pizarras de las expendedoras.

Álvarez Agis dijo que "no hay margen para ajustar" y criticó la meta de inflación cero de Milei

Álvarez Agis dijo que no hay margen para ajustar y criticó la meta de inflación cero de Milei

El escenario para el último mes del año no prevé una baja sustancial de la provisión de naftas. Como es costumbre, el 24 y el 31 no habrá expendio de combustibles entre las 22 y las 6, en cumplimiento de un esquema acordado hace años por operadores y trabajadores para garantizar que el personal pueda celebrar en familia.

Alimentos

Julián Orué, economista de la Fundación Libertad y Progreso, comenta que una vez superado el proceso electoral, la inflación se mantiene en torno al 2% mensual. “Los principales impulsores de este nivel son los alimentos, que registraron aumentos superiores al 3% y, en algunos casos, de hasta 4,9% mensual. Hacia adelante, si se mantiene el actual enfoque de política monetaria -lo más probable-, la inflación debería retomar su trayectoria descendente y volver a ubicarse por debajo del umbral del 2% mensual”, puntualiza.

La OCDE recorta las expectativas de crecimiento y alerta por más inflación en Argentina

La OCDE recorta las expectativas de crecimiento y alerta por más inflación en Argentina

Mientras tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó sus proyecciones en materia de crecimiento e inflación para la Argentina para el corriente año y 2026. El crecimiento previsto por parte del organismo para 2025 pasó del 4,5% al 4,2%, mientras que para la inflación recalcularon una variación del 41,7% frente a la de 39,8% proyectada durante el mes de septiembre.

En lo que respecta a 2026, tras el empeoramiento de las perspectivas, se ubica ahora a la economía creciendo a un 3%, en lugar del 4,3% previsto, mientras que la estimación inflacionaria pasó del 16,5% a 17,6%, ante una eventual aceleración de los precios. En el proyecto de Presupuesto, el Gobierno prevé un aumento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, y una inflación del 10% para el año que viene.

Temas TucumánInflaciónArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El campo también es cosa de mujeres: más de 200.000 productoras, técnicas y emprendedoras se sumaron a las tareas del agro en el último lustro

El campo también es cosa de mujeres: más de 200.000 productoras, técnicas y emprendedoras se sumaron a las tareas del agro en el último lustro

Dos bancos extranjeros informaron en España que frenaron los créditos en Argentina por la volatilidad económica

Dos bancos extranjeros informaron en España que frenaron los créditos en Argentina por la volatilidad económica

¿Te pueden embargar el sueldo distintas entidades al mismo tiempo si tenés varias deudas? Qué dice la ley en Argentina

¿Te pueden embargar el sueldo distintas entidades al mismo tiempo si tenés varias deudas? Qué dice la ley en Argentina

Boom de compras en Chile: miles de argentinos cruzan la cordillera por precios más bajos y las ofertas del Black Friday

Boom de compras en Chile: miles de argentinos cruzan la cordillera por precios más bajos y las ofertas del Black Friday

Melconian analizó el “efecto devastador” que el ajuste fiscal de Milei tuvo sobre el consumo

Melconian analizó el “efecto devastador” que el ajuste fiscal de Milei tuvo sobre el consumo

Lo más popular
¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026
1

¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos
2

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Las cualidades argentinas que favorecen al narcotráfico
3

Las "cualidades argentinas" que favorecen al narcotráfico

Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno
4

Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno

5

La vacunación, defensa que no se debe abandonar

6

Cartas de lectores: terminar con la grieta

Más Noticias
¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

La avanzada de los gauchos del norte

La avanzada de los gauchos del norte

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

El voto en Honduras gira a la derecha

El voto en Honduras gira a la derecha

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

“Hoy nadie debería morir a causa de SIDA”

“Hoy nadie debería morir a causa de SIDA”

Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias

Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias

Comentarios