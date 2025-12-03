La inflación de noviembre se ubicaría por arriba del 2%

La Fundación Libertad y Progreso estima que la inflación del mes pasado será igual que la de octubre, del 2,3%. Con este resultado, la acumulada en el año alcanzaría el 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 31,2%, consolidando 21 meses consecutivos de desaceleración. En este punto, los expendedores de combustibles de Tucumán hacen una observación: salvo 2023, y luego de varios años, los precios de los combustibles variaron muy por debajo de la evolución del IPC. Un dato que llamó la atención de los automovilistas tucumanos es que, en el caso de la nafta premium, el valor del litro superó los $ 2.000. Los incrementos todavía no terminaron para lo que resta del año. Los propietarios de las estaciones de servicios instaladas en la provincia se atajan frente a las críticas, al señalar que no son formadores de precios. Las nuevas listas de precios vienen, de forma repentina, desde las mismas petroleras, y los valores varían de acuerdo con la ubicación y el consumo en zonas. Por eso, ya no hay uniformidad en las pizarras de las expendedoras.