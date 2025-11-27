Secciones
Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

En algunas jurisdicciones se penaliza bajo la categoría de “manejo inseguro” o “falta de dominio efectivo del vehículo”.

27 Noviembre 2025

Tomar mate es una de las costumbres más arraigadas en la cultura argentina, especialmente a la hora de encarar viajes largos por ruta. Sin embargo, esta práctica cotidiana puede ser tomada como una infracción grave de tránsito en algunas provincias del país. 

Aunque la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe explícitamente el consumo de la infusión, sí exige que el conductor mantenga el dominio efectivo del vehículo con ambas manos en el volante, permitiendo a las autoridades locales tipificar la acción de "cebar" como una distracción peligrosa o conducción insegura.

Ley de Tránsito: qué provincias multan por tomar mate y cuánto cuesta la sanción

En Mendoza, rige el Decreto 326/18 que exige el control total del vehículo en todo momento. Con la aprobación de la Ley de Avalúo e Impositiva se actualizaron los valores de las multas, con una suba aproximada que ronda el 19% en las Unidades Fijas (UF).

La norma exige que estén ambos manos sobre el volante todo el tiempo. En la provincia hay sanciones que alcanzan las 1000 UF equivalentes a $420.000, según el valor actual de la UF.

Por su parte, Córdoba aplica sanciones de 20 unidades fijas, cada una valuada en $1200, lo que se traduce en una multa de $24.000. Esta sanción económica no solo se aplica para aquellos conductores que toman mate al volante, sino también para quienes fuman mientras conducen. 

De todas maneras, el Estado provincial pide el 5 de cada mes una actualización de valores a la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de La República (FECAC) y el nuevo precio de la unidad fija se comunica en el Boletín Oficial antes del día 15 del mes en curso.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate al volante

La Ley Nacional de Tránsito, en su apartado de “Reglas Generales de Conducción”, estipula que “todo conductor utilizará las dos manos para el manejo del volante de dirección de su vehículo”. Aunque la normativa no menciona específicamente el mate, sí establece que cualquier acción que implique desprender una mano del volante puede ser motivo de sanción. Esto incluye también fumar, comer o manipular dispositivos electrónicos como el celular.

