Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate al volante

La Ley Nacional de Tránsito, en su apartado de “Reglas Generales de Conducción”, estipula que “todo conductor utilizará las dos manos para el manejo del volante de dirección de su vehículo”. Aunque la normativa no menciona específicamente el mate, sí establece que cualquier acción que implique desprender una mano del volante puede ser motivo de sanción. Esto incluye también fumar, comer o manipular dispositivos electrónicos como el celular.