Secciones
SociedadSalud

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Un estilo de alimentación y un plan de entrenamiento corto que puede hacerse desde casa: el combo ideal para mejorar durante la menopausia.

Los cambios que se producen durante la menopausia deben ser acompañados con cambios en los hábitos de vida. Los cambios que se producen durante la menopausia deben ser acompañados con cambios en los hábitos de vida. Foto: iStock
Hace 2 Hs

Con la llegada de la menopausia el cuerpo femenino atraviesa una serie de cambios por el descenso de los niveles de estrógenos y progesterona, las hormonas sexuales. Estos cambios muchas veces requieren una readaptación de la vida y una renovación de hábitos para mantenerse saludable. Es que el cambio que se produce a nivel físico puede tener grandes implicancias en el organismo que llega al final de su etapa reproductiva.

El alimento que los especialistas recomiendan para reducir los sofocones de la menopausia

El alimento que los especialistas recomiendan para reducir los sofocones de la menopausia

A nivel de los huesos se intensifica la descalcificación y esto puede causar osteoporosis. El debilitamiento hace que los huesos se vuelvan frágiles, lo que se produce por un descenso del estrógeno que cumple un papel protector para la estructura ósea. Como consecuencia de la disminución del estrógeno, la piel también sufre cambios: se seca y se vuelve menos tersa, lo que facilita las heridas y la aparición de las líneas de expresión.

La menopausia puede afectar también la cantidad y la distribución de la grasa corporal, un cambio que puede ser mucho más notorio en las mujeres de vida sedentaria. Por todos estos motivos, para generar fuerza en los músculos y atenuar el impacto de esta etapa de la vida en el cuerpo, es recomendable hacer ejercicios regularmente e incorporar hábitos que reduzcan las consecuencias negativas del paso del tiempo.

Cómo se cuida una especialista en menopausia

La coach nutricional y de bienestar Rosana Parra destaca que a cierta edad el cuerpo cambia y que seguir haciendo lo mismo de antes no funciona más. Durante la menopausia, el cuerpo tiene modificaciones que dificultan mantener el peso y la energía. Estos son indicadores de que el organismo requiere nuevas estrategias de bienestar y nutrición.

La nutrición es el principal aspecto que aborda. “No como menos, como mejor –señala–. Como de todo: hidratos, proteínas y grasa en las cantidades adecuadas, según mi altura, peso y el ejercicio que hago”. Su rutina alimentaria es un ayuno circadiano. Pero incluye la primera comida del día y cena cerca de las 19. No desayuna café, porque dispara la insulina y evita que se quemen grasas.

Su entrenamiento se divide entre ejercicios de fuerza y HIIT –entrenamiento interválico de alta intensidad–. “Hago ejercicio de fuerza tres días a la semana, solamente 30 minutos al día y desde mi casa. El ejercicio de fuerza en la menopausia es imprescindible si querés tener calidad de vida el día de mañana”, explica Parra. En lo que al HIIT respecta, lo practica dos días a la semana y lo combina con una dieta baja en carbohidratos para optimizar la pérdida de grasa.

El objetivo de Parra es construir hábitos saludables, lo que implicó un cambio en su estilo de vida. Con estas actividades busca equilibrar las hormonas y controlar la insulina para perder grasa y tener un mejor estilo de vida en general.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aceite de bebé: el truco de limpieza casero que transforma tus muebles de madera

Aceite de bebé: el truco de limpieza casero que transforma tus muebles de madera

Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
2

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
3

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
4

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner
5

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina
6

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

Más Noticias
Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Novedades de ARCA: hasta cuánto se podrá transferir desde billeteras virtuales en diciembre

Novedades de ARCA: hasta cuánto se podrá transferir desde billeteras virtuales en diciembre

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Comentarios