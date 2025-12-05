Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

A nivel de los huesos se intensifica la descalcificación y esto puede causar osteoporosis. El debilitamiento hace que los huesos se vuelvan frágiles, lo que se produce por un descenso del estrógeno que cumple un papel protector para la estructura ósea. Como consecuencia de la disminución del estrógeno, la piel también sufre cambios: se seca y se vuelve menos tersa, lo que facilita las heridas y la aparición de las líneas de expresión.