Esta fruta en el mate puede ayudarte a perder peso: ¿cómo sumarla?

El mate es la bebida favorita de los argentinos. Está presente en las reuniones con amigos y también en las juntadas familiares, además de acompañar las horas de estudio y de trabajo. Además, la yerba tiene múltiples propiedades antioxidantes, es rica en minerales, vitaminas, potasio y magnesio, por lo que su consumo forma parte de una alimentación saludable.
Lo cierto es que el mate es una bebida versátil que se presta a ser combinada con diversas hierbas, especias o cáscaras de frutas. Es común enriquecer su sabor con ingredientes como café, canela, menta, coco, burro, cáscaras de naranja o limón, o jengibre, o cualquier otro sabor de tu preferencia.
¿Qué se le puede agregar al mate para adelgazar?
Para elaborar esta infusión, debes llenar tu mate con una cucharadita de té de yerba mate, una cucharada de yerba y medio limón exprimido. Luego, agrega el agua caliente, deja reposar unos minutos y disfruta de su exquisito sabor.
Cabe mencionar que el mate por sí solo ayuda a adelgazar debido a su contenido de cafeína que acelera el metabolismo. Además, esta bebida genera un efecto saciante, ya que retrasa la velocidad del vaciado gástrico.
Asimismo, es capaz de restringir la acumulación de ácido láctico en los músculos, lo que permite tener los niveles de energía elevados y aumentar la quema de grasas y calorías. Por su contneido de antioxidantes, la yerba ayuda a combatir el estrés oxidativo, lo que mejora la salud del organismo.
¿Cuáles son los beneficios de tomar mate con limón?
La combinación de mate y limón es recomendada por nutricionistas como una herramienta para facilitar la reducción de peso. Sus efectos se deben a que esta bebida aumenta la sensación de saciedad y acelera el proceso metabólico, contribuyendo a una mayor quema de calorías. Además, gracias a su acción diurética, ayuda a disminuir la retención de líquidos y la hinchazón corporal.
Para preparar esta infusión, se recomienda mezclar una cucharadita de té de yerba mate y una cucharada de yerba con el jugo de medio limón exprimido en la calabaza. Luego, se añade el agua caliente, se deja reposar brevemente y ya está lista para disfrutar. Entre sus beneficios, siempre se destacan:
Ayuda a manejar la grasa corporal: El limón contiene pectina y su naturaleza alcalina promueve la saciedad y, por ende, ayuda a controlar el peso.
Mejora el balance del PH cutáneo: El consumo de limón previene la excesiva acidez en los tejidos y puede contribuir a la prevención de problemas gástricos.
Favorece la regularidad intestinal: El líquido caliente o tibio, combinado con el jugo de limón, estimula las contracciones musculares del intestino, facilitando la evacuación. Sus vitaminas y minerales también ayudan a la eliminación de toxinas.
Potente efecto desintoxicante: El limón es reconocido como un agente desintoxicante natural que combate las toxinas en el cuerpo. Su acción diurética apoya los procesos de depuración y la pérdida de peso.