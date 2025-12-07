Secciones
SociedadTurismo

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Cuánto cuesta alojarse y cómo es vacacionar en este lugar de playas amplias y mucha naturaleza, según una argentina que vive allí.

ATRACTIVOS. En Praia da Rosa hay naturaleza, olas y arena finita. ATRACTIVOS. En Praia da Rosa hay naturaleza, olas y arena finita.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 5 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

Praia do Rosa se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos que buscan disfrutar de sus vacaciones en Brasil con precios razonables y un entorno natural único. Ubicada a 90 kilómetros de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, esta playa de tres kilómetros reúne morros selváticos, aguas llenas de olas ideales para surfistas de todo el mundo y un ritmo de vida que combina calma, diversión y una fuerte conexión con la naturaleza.

Con un centro pintoresco de subidas y bajadas, repleto de tiendas, bares y restaurantes de cocina internacional, el lugar se enciende cada tarde sin perder su identidad rústica. A diferencia de otros puntos turísticos de la región, Praia do Rosa mantiene una estructura baja y preservada: no hay edificios, por normativa local, para conservar su ambiente.

Yamila Lazzaroni, una argentina que vacacionó varias veces allí y finalmente decidió mudarse junto a su familia, le cuenta a LA GACETA cómo fue enamorándose del lugar hasta abrir su propia posada, Vibras Do Rosa.

“Rosa tiene cinco playas grandes y todas son distintas entre sí. Tenemos una lagoa que recorre todo el balneario y un centro pequeño, iluminado, rústico y rodeado de naturaleza. Todavía hay calles de arena compactada, morros verdes y vegetación por todos lados. Es como un pueblo, muy tranquilo, y se conserva muchísimo”, describe.

“La prohibición de construir edificios altos mantiene la esencia del paisaje. Se cuida todo: las casas, las calles, el centro. La idea es preservar lo que hace especial al lugar”, agrega.

Las olas son protagonistas en Praia do Rosa. El viento potencia las crestas y convierte esta zona en un punto de encuentro para surfistas que llegan desde distintos continentes, señala.

“Tenemos el Surfland, por lo tanto vienen surfistas de muchas partes del mundo y se hacen competencias. A las seis de la mañana ya están en el mar, así llueva. El clima lo permite: no hace frío”, cuenta Yamila.

Aun así, las playas siguen siendo aptas para bañistas: “Se pueden disfrutar todas”, resalta.

¿Cuánto cuesta alojarse en enero aproximadamente?, le preguntamos. Aunque las tarifas varían según ubicación y comodidades, nos ofrece un valor estimativo. Por ejemplo, una familia tipo (dos adultos y dos hijos), por nueve noches en enero pagarían desde 5.000 reales (un poco más de U$S900) en una unidad ubicada cerca del centro y a unos 20 minutos a pie de la playa, accediendo por trillas entre morros y paisajes que, asegura, “enamoran”.

A pesar de su espíritu rústico, Praia do Rosa cuenta con una buena infraestructura: tiene tres supermercado por cuadra, farmacias y comercios de productos naturales, restaurantes, bares nocturnos y propuestas artesanales. En dos años, inaugurarán un shopping. Cuenta con dos puestos de salud y un hospital a 40 minutos en colectivo, cuyo transporte es gratuito.

El ambiente es “muy holístico”, según describe Yamila: “la gente es muy amable, siempre te atiende con una sonrisa, sea temporada o no. Todo vibra bien; estás en paz”.

A la hora de hablar de gastos típicos para una familia o grupo de amigos, cuenta que , por ejemplo, una hamburguesa con una gaseosa cuestan desde 30 reales.

“Uno de los aspectos que más sorprenden a quienes visitan Praia do Rosa es la seguridad. La gente nativa es muy respetuosa. Se cuida mucho a la mujer y a los niños. La comisaría está cerrada la mayor parte de la semana porque no hay robos. Incluso los animales circulan libremente por las calles.

Temas BrasilVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Fertilizantes: la geopolítica afecta los cultivos

Fertilizantes: la geopolítica afecta los cultivos

Impactante video: un avión con 180 pasajeros se incendió en un aeropuerto de Brasil y generó pánico

Impactante video: un avión con 180 pasajeros se incendió en un aeropuerto de Brasil y generó pánico

Lo más popular
Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial
1

Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

Santoral del 6 de diciembre: se destaca la figura de San Nicolás, el obispo que inspiró a Papá Noel y un legado de caridad que perdura
2

Santoral del 6 de diciembre: se destaca la figura de San Nicolás, el obispo que inspiró a Papá Noel y un legado de caridad que perdura

La Inteligencia Artificial reveló la “fórmula de la felicidad”: cuatro pilares clave y un enemigo silencioso
3

La Inteligencia Artificial reveló la “fórmula de la felicidad”: cuatro pilares clave y un enemigo silencioso

Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?
4

Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto
5

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto

¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor
6

¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor

Más Noticias
Comentario sobre la obra “Vi en el tumulto un deseo parecido”

Comentario sobre la obra “Vi en el tumulto un deseo parecido”

¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor

¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto

Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?

Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?

El desfile “Diversidad en la pasarela” aspira a derribar prejuicios sobre personas con discapacidad

El desfile “Diversidad en la pasarela” aspira a derribar prejuicios sobre personas con discapacidad

Cuánto pueden ganar los freelancers argentinos y cómo se las ingenian para cobrar más rápido

Cuánto pueden ganar los freelancers argentinos y cómo se las ingenian para cobrar más rápido

Un proyecto que hizo viral a un fotógrafo lleva la creatividad tucumana al Upside Down

Un proyecto que hizo viral a un fotógrafo lleva la creatividad tucumana al Upside Down

Del gimnasio a la oficina: cómo la ropa deportiva se convirtió en el nuevo uniforme urbano

Del gimnasio a la oficina: cómo la ropa deportiva se convirtió en el nuevo uniforme urbano

Comentarios