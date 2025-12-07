Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Praia do Rosa se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos que buscan disfrutar de sus vacaciones en Brasil con precios razonables y un entorno natural único. Ubicada a 90 kilómetros de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, esta playa de tres kilómetros reúne morros selváticos, aguas llenas de olas ideales para surfistas de todo el mundo y un ritmo de vida que combina calma, diversión y una fuerte conexión con la naturaleza.
Con un centro pintoresco de subidas y bajadas, repleto de tiendas, bares y restaurantes de cocina internacional, el lugar se enciende cada tarde sin perder su identidad rústica. A diferencia de otros puntos turísticos de la región, Praia do Rosa mantiene una estructura baja y preservada: no hay edificios, por normativa local, para conservar su ambiente.
Yamila Lazzaroni, una argentina que vacacionó varias veces allí y finalmente decidió mudarse junto a su familia, le cuenta a LA GACETA cómo fue enamorándose del lugar hasta abrir su propia posada, Vibras Do Rosa.
“Rosa tiene cinco playas grandes y todas son distintas entre sí. Tenemos una lagoa que recorre todo el balneario y un centro pequeño, iluminado, rústico y rodeado de naturaleza. Todavía hay calles de arena compactada, morros verdes y vegetación por todos lados. Es como un pueblo, muy tranquilo, y se conserva muchísimo”, describe.
“La prohibición de construir edificios altos mantiene la esencia del paisaje. Se cuida todo: las casas, las calles, el centro. La idea es preservar lo que hace especial al lugar”, agrega.
Las olas son protagonistas en Praia do Rosa. El viento potencia las crestas y convierte esta zona en un punto de encuentro para surfistas que llegan desde distintos continentes, señala.
“Tenemos el Surfland, por lo tanto vienen surfistas de muchas partes del mundo y se hacen competencias. A las seis de la mañana ya están en el mar, así llueva. El clima lo permite: no hace frío”, cuenta Yamila.
Aun así, las playas siguen siendo aptas para bañistas: “Se pueden disfrutar todas”, resalta.
¿Cuánto cuesta alojarse en enero aproximadamente?, le preguntamos. Aunque las tarifas varían según ubicación y comodidades, nos ofrece un valor estimativo. Por ejemplo, una familia tipo (dos adultos y dos hijos), por nueve noches en enero pagarían desde 5.000 reales (un poco más de U$S900) en una unidad ubicada cerca del centro y a unos 20 minutos a pie de la playa, accediendo por trillas entre morros y paisajes que, asegura, “enamoran”.
A pesar de su espíritu rústico, Praia do Rosa cuenta con una buena infraestructura: tiene tres supermercado por cuadra, farmacias y comercios de productos naturales, restaurantes, bares nocturnos y propuestas artesanales. En dos años, inaugurarán un shopping. Cuenta con dos puestos de salud y un hospital a 40 minutos en colectivo, cuyo transporte es gratuito.
El ambiente es “muy holístico”, según describe Yamila: “la gente es muy amable, siempre te atiende con una sonrisa, sea temporada o no. Todo vibra bien; estás en paz”.
A la hora de hablar de gastos típicos para una familia o grupo de amigos, cuenta que , por ejemplo, una hamburguesa con una gaseosa cuestan desde 30 reales.
“Uno de los aspectos que más sorprenden a quienes visitan Praia do Rosa es la seguridad. La gente nativa es muy respetuosa. Se cuida mucho a la mujer y a los niños. La comisaría está cerrada la mayor parte de la semana porque no hay robos. Incluso los animales circulan libremente por las calles.