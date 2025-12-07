Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Praia do Rosa se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos que buscan disfrutar de sus vacaciones en Brasil con precios razonables y un entorno natural único. Ubicada a 90 kilómetros de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, esta playa de tres kilómetros reúne morros selváticos, aguas llenas de olas ideales para surfistas de todo el mundo y un ritmo de vida que combina calma, diversión y una fuerte conexión con la naturaleza.