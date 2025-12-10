Secciones
Una tucumana se alzó con el título de Miss Argentina 2025: “Es un orgullo”

Bárbara Boydo, oriunda de Juan Bautista Alberdi, fue coronada en Córdoba y representará al país en los certámenes internacionales.

imagen tomada de instagram
Hace 3 Hs

La provincia sumó un nuevo motivo de orgullo en el mundo de la belleza y la representación cultural. Bárbara Boydo, oriunda de Juan Bautista Alberdi, fue coronada Miss Argentina 2025 en una ceremonia realizada en la Sociedad Italiana de Río Cuarto, en Córdoba. 

Con este logro, la modelo se convierte en la nueva embajadora nacional rumbo a los certámenes internacionales que se desarrollarán a lo largo del próximo año. 

Tras su coronación, la tucumana compartió un mensaje en las redes sociales. “Hoy sostengo esta corona con gratitud y propósito. Ser Miss Argentina es un honor que llevaré con humildad y compromiso”, expresó.

Antes de viajar al concurso, Boydo recibió un fuerte respaldo del gobierno. Fue despedida por el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, quien le entregó un poncho y una bandera provincial. 

Ambos obsequios -dijeron- fueron elegidos como símbolos de pertenencia para que la joven lleve consigo el espíritu de su tierra en cada instancia del certamen.

Del encuentro también participaron su madre, Inés Gómez; el comisionado comunal de Escaba, Ricardo Boydo; y Constanza Torasso, directora de la franquicia tucumana del concurso, quienes celebraron el logro y destacaron el compromiso y la dedicación de la flamante Miss Argentina.

