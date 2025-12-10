Secciones
Pix, Mercado Pago o tarjeta: ¿cómo conviene pagar en tus vacaciones en Brasil?

Se acerca el verano 2026 y muchos argentinos eligen irse de vacaciones a Brasil y ahí surge la duda: cómo conviene pagar.

10 Diciembre 2025

Con el verano 2026 a la vuelta de la esquina, miles de argentinos ya planean sus vacaciones en Brasil. Pero más allá de elegir destino y alojamiento, surge una duda clave: ¿cómo conviene pagar una vez allá? Entre billetes, tarjeta o nuevas opciones digitales, se abre un abanico de decisiones que puede ahorrar tiempo (y dinero) a quienes viajen.

Es importante tener en cuenta que en cualquier parte de Brasil se puede pagar con tarjetas o con QR y hay varias situaciones a tener en cuenta. Si no queres bajar ninguna aplicación ni nada al celular, se puede pagar directamente con tarjeta de crédito, los reales pasarán a dólares y con el resumen final se pagará la cuenta. Además, el Banco Central brasileño lanzó PIX en 2020, un medio de pago instantáneo que permite abonar desde una cena en un restaurante hasta un asaí en la playa mediante código QR o clave PIX.

Con la llegada del verano, Brasil vuelve a posicionarse como el destino predilecto de miles de argentinos. Pero esta temporada suma una novedad que gana espacio rápidamente: la posibilidad de pagar directamente con Pix. A través de distintas billeteras cripto y fintech locales, los turistas pueden realizar consumos en reales pero abonar en pesos argentinos, evitando así el costo del dólar tarjeta.

El fuerte flujo de argentinos hacia Brasil explica el avance de estas alternativas de pago. Solo en 2024 viajaron 1.953.548 argentinos, y en los primeros diez meses de 2025 la cifra alcanzó casi 3 millones, lo que representa un crecimiento superior al 85% interanual. 

En ese contexto, la diferencia central no reside en el QR o en la tecnología, sino en el tipo de cambio aplicado. Cuando se paga con tarjeta argentina, el consumo se liquida al dólar tarjeta, que asciende a $1.915,50 por los impuestos vigentes (30% PAIS + 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales). 

En cambio, al utilizar Pix desde una app local que convierte pesos a cripto o a reales mediante mercado financiero (que en las últimas semanas rondó los $1.500) la brecha supera los 400 pesos por dólar, lo que genera un impacto inmediato: los gastos diarios pueden resultar entre un 20% y un 30% más baratos frente al pago con tarjeta.

Cómo pagar con Pix en Brasil

- Elegí una billetera compatible con Pix: cargás pesos o criptomonedas (según la plataforma).

- En Brasil, seleccioná pago con Pix: el comercio mostrará un QR o te dará su chave Pix (mail, teléfono o clave alfanumérica).

- Escaneá o ingresá la clave: la app te muestra el total en reales, el tipo de cambio aplicado y el monto equivalente en pesos.

- Confirmá: el pago se acredita en segundos y queda registrado como cualquier operación local.

