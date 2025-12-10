Pix, Mercado Pago o tarjeta: ¿cómo conviene pagar en tus vacaciones en Brasil?

Es importante tener en cuenta que en cualquier parte de Brasil se puede pagar con tarjetas o con QR y hay varias situaciones a tener en cuenta. Si no queres bajar ninguna aplicación ni nada al celular, se puede pagar directamente con tarjeta de crédito, los reales pasarán a dólares y con el resumen final se pagará la cuenta. Además, el Banco Central brasileño lanzó PIX en 2020, un medio de pago instantáneo que permite abonar desde una cena en un restaurante hasta un asaí en la playa mediante código QR o clave PIX.