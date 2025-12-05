Impactante video: un avión con 180 pasajeros se incendió en un aeropuerto de Brasil y generó pánico

ð´ | Un Airbus A320 con pasajeros a bordo se incendiÃ³ en Brasil.



LATAM Airlines informÃ³ que el fuego se originÃ³ tras el aterrizaje, a causa de una carretilla elevadora de equipaje, y que posteriormente se propagÃ³ al aviÃ³n. La cabina se llenÃ³ de humo, pero los pasajeros fueronâ¦ pic.twitter.com/3WEhE7hVOk