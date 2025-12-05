Impactante video: un avión con 180 pasajeros se incendió en un aeropuerto de Brasil y generó pánico

Un episodio de extrema tensión se vivió en Brasil durante la madrugada del viernes, cuando un Airbus A320 de Latam Airlines Brasil, con 180 pasajeros a bordo, se vio envuelto en llamas mientras se preparaba para despegar del aeropuerto São Paulo-Guarulhos con destino a Porto Alegre.
El momento fue registrado por testigos que filmaron cómo el fuego se extendía por debajo del fuselaje y el humo comenzaba a rodear el área. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.
ð´ | Un Airbus A320 con pasajeros a bordo se incendiÃ³ en Brasil.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 5, 2025
LATAM Airlines informÃ³ que el fuego se originÃ³ tras el aterrizaje, a causa de una carretilla elevadora de equipaje, y que posteriormente se propagÃ³ al aviÃ³n. La cabina se llenÃ³ de humo, pero los pasajeros fueronâ¦ pic.twitter.com/3WEhE7hVOk
Pánico en un aeropuerto de Brasil
Según informó la aerolínea, el origen del incidente fue “un principio de incendio en un equipamiento de suelo de una empresa tercerizada, responsable por el cargamento de cargas del vuelo”. Frente a la emergencia, se activó de inmediato un operativo de seguridad.
Latam detalló que los pasajeros fueron evacuados tanto por el puente de embarque como por la rampa de emergencia, asistidos por personal entrenado para este tipo de situaciones. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y destacaron que “la situación fue rápidamente controlada”.
Como medida preventiva, la zona de embarque fue cerrada momentáneamente y los pasajeros fueron retirados del área hasta que el fuego quedó completamente extinguido.
El incidente no dejó víctimas, pero provocó momentos de pánico entre los 180 ocupantes que se disponían a iniciar su viaje.