Secciones
Mundo

Impactante video: un avión con 180 pasajeros se incendió en un aeropuerto de Brasil y generó pánico

Según informó la aerolínea, el origen del incidente fue “un principio de incendio en un equipamiento de suelo de una empresa tercerizada, responsable por el cargamento de cargas del vuelo”.

Impactante video: un avión con 180 pasajeros se incendió en un aeropuerto de Brasil y generó pánico
Hace 17 Min

Un episodio de extrema tensión se vivió en Brasil durante la madrugada del viernes, cuando un Airbus A320 de Latam Airlines Brasil, con 180 pasajeros a bordo, se vio envuelto en llamas mientras se preparaba para despegar del aeropuerto São Paulo-Guarulhos con destino a Porto Alegre.

El momento fue registrado por testigos que filmaron cómo el fuego se extendía por debajo del fuselaje y el humo comenzaba a rodear el área. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Pánico en un aeropuerto de Brasil

Según informó la aerolínea, el origen del incidente fue “un principio de incendio en un equipamiento de suelo de una empresa tercerizada, responsable por el cargamento de cargas del vuelo”. Frente a la emergencia, se activó de inmediato un operativo de seguridad.

Latam detalló que los pasajeros fueron evacuados tanto por el puente de embarque como por la rampa de emergencia, asistidos por personal entrenado para este tipo de situaciones. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y destacaron que “la situación fue rápidamente controlada”.

Como medida preventiva, la zona de embarque fue cerrada momentáneamente y los pasajeros fueron retirados del área hasta que el fuego quedó completamente extinguido.

El incidente no dejó víctimas, pero provocó momentos de pánico entre los 180 ocupantes que se disponían a iniciar su viaje.

Temas TucumánBrasil
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify
2

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
3

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad
4

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
5

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
6

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Más Noticias
Qué dice la psicología sobre las personas que hablan solas y en voz alta

Qué dice la psicología sobre las personas que hablan solas y en voz alta

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Comentarios