¿Reales, dólares o tarjeta? Cómo conviene hacer pagos en Brasil durante las vacaciones

Para tener unas vacaciones más tranquilas, siempre es recomendable prever cómo se organizarán las familias con los gastos.

Se espera una gran afluencia de turistas argentinos a Brasil. Se espera una gran afluencia de turistas argentinos a Brasil. Foto: A24
Hace 1 Hs

El cambio de moneda entre Argentina y Brasil obliga a los veraneantes a pensar la modalidad que usarán para cubrir sus gastos. El país vecino recibe la mayoría de las formas de pago de los argentinos, pero las opciones son variadas y ofrecen beneficios o desventajas según el perfil de la persona o la familia. Por eso es importante tener presentes algunas recomendaciones.

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Hay altas expectativas por el pronto arribo de argentinos a Brasil. Autoridades de ambos países creen que podría haber un aumento de la llegada de veraneantes al país carioca. Entre enero y octubre de 2025, los viajes de argentinos a Brasil tuvieron un crecimiento interanual superior al 85%, lo que funciona como un buen indicador.

Lo que está claro es que Brasil es el destino del exterior favorito –o tal vez más al alcance– de los argentinos. Por eso la demanda no hace más que crecer y competir con la Costa Atlántica.

¿Qué opciones usar para pagar vacaciones en Brasil?

Más allá del financiamiento que se puede hacer de pasajes y hospedaje, en el destino que se elija es necesario contar con algo de dinero. Las compras de regalos para la familia, las comidas, los gustos, los paseos turísticos y las urgencias exigen cierta disponibilidad instantánea, ya sea en la billetera, en aplicaciones o tarjetas.

Pix. Es el sistema de pagos instantáneos de Brasil que se transformó en la herramienta más conveniente para los turistas argentinos. Muchos bancos y billeteras virtuales –Mercado Pago, Belo, Lemon, Brubank, entre otras– permiten utilizarlo para hacer uso del dinero de forma directa. Pix hace valer el tipo de cambio financiero con un valor del dólar a $1.500, mientras que el pago con dólar tarjeta cotiza cada uno en $1.910.

Reales. Comprar reales en Argentina permite tener previsibilidad. El viajero sabe de antemano cuánto dinero lleva y cuánto podrá gastar. Se pueden establecer topes para los gastos y no sacar más dinero del previsto. Pero en cuanto a la comparativa, comprar reales no ofrece precios tan competitivos respecto a medios digitales.

Dólares. Un método usado es llevar dólar billete a Brasil y cambiarlo en el destino por reales. Pero esta opción tiene dos desventajas. La primera son los peligros que se corren al llevar dinero encima y, la segunda, la fluctuación de la cotización del dólar que cambia día a día.

Tarjeta de débito o crédito. Es tal vez la opción más tradicional. Pero para el caso del débito, es necesario tener vinculada la tarjeta a una cuenta de ahorro en dólar. Puede ser conveniente para quienes tengan dólares ahorrados. La tarjeta de crédito, por su parte, es la opción menos conveniente porque tiene un recargo de hasta el 30% en el costo final debido a los impuestos.

