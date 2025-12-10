Secciones
Cómo eliminar las arrugas de la ropa sin plancha y con cubos de hielo

Esta nueva técnica ofrece una solución eficiente para quienes buscan simplificar la tarea.

Hace 4 Hs

Durante muchos años, la plancha constituyó el aliado perfecto para eliminar las arrugas de la ropa. Sin embargo, este electrodoméstico comenzó a ser reemplazado por un método natural y poco común. Esta nueva técnica ofrece una solución eficiente para quienes buscan simplificar la tarea.

Para dejar tu ropa lisa y prolija, solo es necesario poner cubos de hielo en el secarropas. Se trata de una solución rápida y efectiva que cualquiera puede implementar en su casa. Este ingenioso truco se basa en el vapor generado por el hielo para suavizar las fibras textiles.

Cómo funciona este truco para sacar las arrugas

El secreto reside en aprovechar el vapor que se genera cuando el hielo se derrite dentro de la secadora. Así, el calor y la humedad actúan sobre las fibras de la tela, eliminando las arrugas sin necesidad de planchar. Este proceso simplifica la rutina del cuidado de la ropa.

Para aplicar este truco, agregue dos o tres cubos de hielo junto a las prendas dentro de la secadora. Ponga la secadora en el ciclo más caliente y déjela funcionar entre 10 y 15 minutos. Retire la ropa apenas termine el ciclo y cuélguela enseguida para evitar que se formen nuevas arrugas.

La ventajas del método de los cubos de hielo para quitar las arrugar de la ropa

En pocos minutos, la ropa sale suave, sin marcas y lista para usar. Este método resulta ideal para camisas, remeras, pantalones y hasta vestidos. Es una solución conveniente para quienes no tienen tiempo o ganas de planchar y, además, no daña las telas de uso diario.

Otra gran ventaja es que no necesita productos especiales ni gastar de más. Con un par de cubitos de hielo y la secadora, el problema se resuelve rápidamente. Sin embargo, se debe evitar este truco en ropa muy delicada o prendas que no soporten el calor intenso de la secadora.

