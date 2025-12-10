Complicaciones por cortes de calles en el microcentro

Numerosas ciudades del mundo enfrentaron este mismo dilema y lo resolvieron con una lógica simple: trasladar las reparaciones al horario nocturno. Países como Suecia o Suiza aplican desde hace décadas un esquema de trabajo que prioriza la fluidez diurna y concentra las tareas de mantenimiento durante la noche o la madrugada. No se trata de un capricho ni de una fórmula imposible para nuestro contexto; responde, más bien, al sentido común de minimizar el impacto en la vida cotidiana. En Tucumán se hacen algunas intervenciones nocturnas y hasta en feriados se pueden observar trabajos generalmente privados. Es el caso del trabajo realizado en la mañana del domingo para retirar los aires acondicionados del ex supermercado de Córdoba al 600 o de la reparación del cartel de un comercio sobre peatonal Muñecas al 200 el lunes.