Secciones
SociedadTecnología

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Lo que podría parecer una alegría es en realidad una trampa que puede poner en riesgo tu cuenta bancaria.

Cuidado con esta modalidad de estafa que involucra las transferencias bancarias. Cuidado con esta modalidad de estafa que involucra las transferencias bancarias. Fuente: Banco Provincia.
Por Luisina Acosta Hace 36 Min

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

Las estafas bancarias cada vez se perfeccionan más. Ahora adptaron como método de engaño a las transferencias de dinero, las cuales son cada vez más populares. Pero quienes utilizan las transacciones virtuales son más vulnerables y deben estar más alertas, ya que incluso movimientos externos pueden afectar a su cuenta.

Una nueva advertencia está circulando en las redes sociales, en la que una modalidad de estafa particular estuvo engañando a algunos usuarios de homebanking y de las transacciones virtuales. La particularidad de este fraude es que no comienza con un mensaje trampa o una llamada, sino por una simple transferencia inesperada.

Esta nueva modalidad de estafa fue advertida por el usuario Juan Rodriguez (@emoticonescel), dueño de un local de tecnología y creador de contenido sobre el mundo digital, quien advirtió que muchas personas ya cayeron en esta estrategia. Se trata de un simple paso que puede poner en riesgo toda tu seguridad bancaria: una transferencia involuntaria que llega a tu cuenta sin que lo solicites.

La nueva modalidad que pone en riesgo tu cuenta bancaria

Una vez ingresado el dinero, Rodriguez advirtió que el estafador logra contactarse para pedir una devolución de ese dinero, aduciendo que se trata de un error. "Entonces uno queda en el medio de una estafa", advirtió el creador de contenido.

Ante este panorama, donde no se trata de una equivocación del usuario sino de un primer movimiento por parte del delincuente, el especialista señala que es mejor "no tocar ese dinero". Rodriguez señala que debes comunicarte con tu banco y reportar esta acción. Nunca devuelvas el dinero ni re-transfieras a otra cuenta, tampoco lo gastes. Siempre tomá captura de pantalla y guardá los registros para hacer la denuncia.

Recomendaciones para no caer en una estafa 

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compartieron otros consejos para evitar caer en estas estafas que pueden causar estragos en tu cuenta bancaria.

- Desconfiar de las llamadas y los pedidos de información personal o financiera. Es importante evitar actuar bajo presión frente a la promesa de premios o amenazas.

- No abrir enlaces que lleguen por mensajes de WhatsApp.

- Nunca compartir códigos de verificación que se reciben por email, mensaje de texto, WhatsApp o cualquier otra vía.

- No enviar los datos de usuario y contraseña de tu cuenta o tu foto a ninguna mesa de ayuda, no necesitan esa información para darte asistencia.

- Usar una contraseña diferente para cada billetera virtual o aplicación y crear contraseñas robustas, cambiarlas con frecuencia y no compartirlas. Además, es aconsejable no aceptar la sugerencia de guardar contraseñas en el navegador.

- Activar el doble factor de autenticación para tus aplicaciones y billeteras virtuales.

- Evitar las redes de wifi de uso público y desactivar bluetooth, wifi o NFC de tu dispositivo para que no se conecte automáticamente.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Préstamo por error: la nueva estafa que puede vaciar tu cuenta de banco

Préstamo por error: la nueva estafa que puede vaciar tu cuenta de banco

Este es el mensaje de WhatsApp que nunca debés reenviar: perdés acceso a tu cuenta

Este es el mensaje de WhatsApp que nunca debés reenviar: perdés acceso a tu cuenta

Google habilitó una función que todos los usuarios de iPhone estaban esperando

Google habilitó una función que todos los usuarios de iPhone estaban esperando

El mensaje navideño de WhatsApp que está alarmando a los usuarios del mundo: cómo protegerse

El mensaje navideño de WhatsApp que está alarmando a los usuarios del mundo: cómo protegerse

Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
5

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
6

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Más Noticias
Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Cómo es el truco legal para conectarte al WiFi sin pedir la clave

Cómo es el truco legal para conectarte al WiFi sin pedir la clave

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comentarios