EN OSLO | NOBEL DE LA PAZ

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

La opositora venezolana canceló ayer una conferencia de prensa. La ceremonia de la entrega comenzará a las 9.

MOTIVO. Corina Machado recibirá el premio por su promoción de los derechos democráticos y su búsqueda de una transición pacífica en Venezuela.
Hace 6 Hs

Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz aumentaron ayer después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a la opositora de 58 años que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y a quien no se ve en público desde enero.

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

Pero ayer postergó en un primer momento la comparecencia prevista y finalmente la anuló.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega”, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim. “Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel en la Municipalidad de Oslo, agregó.

La exjefa de campaña de Machado dejó entender ayer que la opositora ya se marchó de Venezuela, pero que volverá. “Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio”, dijo Magalli Meda en un comunicado publicado en X.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

“Eso no existe (...) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, añadió en la cuenta @ConVzlaComando.

En noviembre, el fiscal general de Venezuela advirtió que la nobel de la paz será considerada “prófuga” si abandona el país.

Familia y aliados en Oslo

Con el paradero de la protagonista envuelto en el misterio, en Oslo esperan familiares, aliados políticos y algunos presidentes latinoamericanos.

Por la tarde llegaron el opositor Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales de 2024 que vive exiliado en España, y el presidente argentino, Javier Milei.

También están invitados a la ceremonia los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.

Misterio total en Oslo: la ceremonia del Nobel de la Paz se celebra sin rastro de María Corina Machado

Misterio total en Oslo: la ceremonia del Nobel de la Paz se celebra sin rastro de María Corina Machado

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, la madre de la galardonada, Corina Parisca, sus hermanas y al menos dos de sus tres hijos aseguraban que no saben dónde está, pero confiaban en su llegada. “Si Dios quiere, así será”, repetían familiares y admiradores anónimos que aguardan en la salida del hotel a ver “si aparece”.

Envuelto en una bandera del país caribeño, Helvin Urbina, un exfuncionario venezolano de 53 años y actualmente residente en España, pasó el martes esperando “a la heroína, la mujer de hierro”.

Pero para algunos, el premio queda empañado por el respaldo de Machado a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que mataron al menos a 87 personas en ataques a supuestas narcolanchas.

Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

“Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado (...) que están cortando las fuentes de financiamiento criminal, que son las que sostienen a este régimen”, dijo Machado en una entrevista tras conocerse el galardón.

En Oslo, grupos por la paz y figuras de la izquierda noruega se manifestaron en la tarde frente al Instituto Nobel bajo el lema: “No al premio Nobel de la paz para los belicistas” y “¡EEUU saca tus manos de América Latina!”.

Machado no ha aparecido en público desde hace 11 meses cuando asistió a una protesta en Caracas en contra de la investidura de Nicolás Maduro para su tercer mandato. El Nobel se anunció el 10 de octubre “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Misterio total en Oslo: la ceremonia del Nobel de la Paz se celebra sin rastro de María Corina Machado

Misterio total en Oslo: la ceremonia del Nobel de la Paz se celebra sin rastro de María Corina Machado

