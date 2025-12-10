Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, la madre de la galardonada, Corina Parisca, sus hermanas y al menos dos de sus tres hijos aseguraban que no saben dónde está, pero confiaban en su llegada. “Si Dios quiere, así será”, repetían familiares y admiradores anónimos que aguardan en la salida del hotel a ver “si aparece”.