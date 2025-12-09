Secciones
DeportesFútbol

Allanamientos en la AFA: así sería la maniobra de blanqueo que involucra a Sur Finanzas

La investigación federal describe un circuito que habría utilizado a clubes endeudados para inflar préstamos, blanquear fondos del juego clandestino y devolver dinero “limpio” a través de operaciones registradas

FUERTE OPERATIVO. La Justicia allanó la AFA y sedes de clubes en el marco de la causa Sur Finanzas. FUERTE OPERATIVO. La Justicia allanó la AFA y sedes de clubes en el marco de la causa Sur Finanzas.
Hace 27 Min

La causa que sigue la Justicia federal por presunto lavado de dinero a través de Sur Finanzas, la firma vinculada al financista Ariel Vallejo y asociada públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia, ingresó este martes en un nuevo capítulo. Por orden del juez Luis Armella, se realizaron 35 allanamientos simultáneos en distintos puntos del fútbol argentino: la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y 17 instituciones deportivas.

Los procedimientos buscan reunir elementos que permitan reconstruir un entramado que habría servido para blanquear fondos provenientes del juego clandestino y de circuitos de pagos no registrados. La investigación sostiene que Sur Finanzas habría operado como intermediaria entre municipios bonaerenses, apuestas ilegales y clubes con fuertes desequilibrios económicos.

Cómo funcionaría la maniobra bajo sospecha

El expediente describe una operatoria que tenía como puerta de entrada a clubes con deudas y urgencias de caja. Según la hipótesis judicial, la financiera ofrecía asistencia rápida y preguntaba cuál era el monto que la institución necesitaba. A partir de esa cifra se desplegaba el mecanismo.

Si un club solicitaba 200 millones de pesos, Sur Finanzas giraba 1.000 millones y hacía firmar un documento por el total. Ese papel convertía toda la operación en dinero declarado. La institución recibía solo lo que había pedido y los fondos excedentes regresaban a la financiera ya “limpios”, para luego ser repartidos entre actores políticos, municipales u otros beneficiarios. En algunos casos, parte de ese dinero habría sido utilizado para financiar la compra de jugadores o asistir a otras instituciones deportivas.

Qué clubes fueron allanados

La Justicia puso el foco en entidades que mantienen vínculos contractuales o publicitarios con Sur Finanzas. Entre las instituciones allanadas figuran Independiente, Racing, San Lorenzo y Barracas Central —club históricamente ligado a Tapia— además de Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

La sospecha abarca desde contratos de patrocinio hasta préstamos cancelados con ingresos por televisación o marketing.

Documentos secuestrados y foco en monotributistas

Agentes de la Policía Federal retiraron cajas con documentación, computadoras y dispositivos electrónicos. En paralelo, la fiscal Cecilia Incardona pidió levantar el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes con el fin de determinar la existencia de un patrón de operaciones ilegales.

Un capítulo sensible de la pesquisa apunta a la participación de monotributistas sin capacidad económica real, utilizados —según detectó la DGI— para mover sumas millonarias mediante billeteras virtuales y cuentas vinculadas a la financiera. Se trata de jóvenes inscriptos en categorías bajas que, pese a no tener actividad compatible, manejaron fondos congelados por la Justicia tras las primeras medidas cautelares.

Embargos y medidas para evitar maniobras de vaciamiento

El juez Armella ordenó además embargos preventivos sobre bienes de Vallejo y de personas de su entorno. También se libraron oficios al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera, a organismos registrales y al Mercado de Valores para identificar activos y bloquear movimientos que pudieran comprometer la investigación.

La causa avanza con la revisión de contratos, movimientos contables y vínculos entre dirigentes, instituciones y la financiera. El volumen de la información recolectada este martes anticipa que el expediente aún puede derivar en nuevas imputaciones y ampliar el alcance del presunto circuito de lavado en el fútbol argentino.

Temas Claudio "Chiqui" Tapia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
2

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
3

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA
4

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
5

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
6

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Más Noticias
Campodónico no seguirá en San Martín y los dirigentes ya trabajan en su desvinculación

Campodónico no seguirá en San Martín y los dirigentes ya trabajan en su desvinculación

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Escándalo AFA y Sur Finanzas: uno de los clubes allanados se desligó del caso con un comunicado oficial

Escándalo AFA y Sur Finanzas: uno de los clubes allanados se desligó del caso con un comunicado oficial

Sur Finanzas y AFA: qué se investiga y por qué el caso sacude al fútbol argentino

Sur Finanzas y AFA: qué se investiga y por qué el caso sacude al fútbol argentino

Allanan la sede de la AFA y más de 15 clubes por la causa Sur Finanzas: 35 operativos en simultáneo

Allanan la sede de la AFA y más de 15 clubes por la causa Sur Finanzas: 35 operativos en simultáneo

La durísima respuesta de la esposa de Leandro Paredes a un periodista tras la eliminación de Boca ante Racing

La durísima respuesta de la esposa de Leandro Paredes a un periodista tras la eliminación de Boca ante Racing

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Arranca la Messi Cup: ¿qué equipos argentinos debutan en el torneo que organiza Lionel Messi en Miami?

Arranca la Messi Cup: ¿qué equipos argentinos debutan en el torneo que organiza Lionel Messi en Miami?

Comentarios