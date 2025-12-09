Allanamientos en la AFA: así sería la maniobra de blanqueo que involucra a Sur Finanzas

Si un club solicitaba 200 millones de pesos, Sur Finanzas giraba 1.000 millones y hacía firmar un documento por el total. Ese papel convertía toda la operación en dinero declarado. La institución recibía solo lo que había pedido y los fondos excedentes regresaban a la financiera ya “limpios”, para luego ser repartidos entre actores políticos, municipales u otros beneficiarios. En algunos casos, parte de ese dinero habría sido utilizado para financiar la compra de jugadores o asistir a otras instituciones deportivas.