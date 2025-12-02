Operativo DNI en verano: tres días para renovar documentos y pasaportes en el Complejo Belgrano

Ante la inminencia de la temporada estival, el Registro Civil de Tucumán pondrá en marcha un operativo especial para facilitar la tramitación de DNI y pasaportes. La iniciativa se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de diciembre, de 8 a 13, en las instalaciones del Complejo Belgrano.
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, destacó que el refuerzo del servicio responde a un pedido del gobernador Osvaldo Jaldo para evitar contratiempos a las familias que planean viajar. "Necesitamos que todos tengan sus documentos en regla para evitar problemas al momento de trasladarse, ya sea por vía terrestre o aérea", señaló el funcionario.
Atención a las actualizaciones de menores
Carolina Bidegorry, directora del Registro Civil, hizo hincapié en la importancia de revisar los vencimientos, especialmente en niños y adolescentes. "Los documentos se actualizan en dos etapas: entre los 5 y 8 años, y luego a los 14 años. Si un chico cumple esa edad durante el viaje, el DNI debe renovarse antes de salir", advirtió.
Trámite simplificado: sin papeles ni efectivo
El operativo contará con dos ventajas clave para agilizar la atención:
1. Digitalización: No será necesario llevar el acta de nacimiento original para los trámites de menores, ya que el organismo se encargará de cargarla al sistema digitalmente.
2. Pagos electrónicos: No se aceptará efectivo. Los trámites se podrán abonar con tarjeta de débito, crédito o QR. Quienes no posean estos medios recibirán un código para pagar posteriormente en Rapipago o Pago Fácil.
Cómo sacar turno
La atención será exclusivamente con turno previo. Los interesados deberán ingresar a www.regciviltucuman.gob.ar, donde se habilitará el banner para la solicitud de turnos. Los documentos tramitados llegarán luego por correo postal al domicilio del titular.