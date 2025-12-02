Operativo DNI en verano: tres días para renovar documentos y pasaportes en el Complejo Belgrano

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, destacó que el refuerzo del servicio responde a un pedido del gobernador Osvaldo Jaldo para evitar contratiempos a las familias que planean viajar. "Necesitamos que todos tengan sus documentos en regla para evitar problemas al momento de trasladarse, ya sea por vía terrestre o aérea", señaló el funcionario.