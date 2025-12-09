Aguinaldo en diciembre: claves para entender cuánto te corresponde si sos nuevo en tu trabajo

El cierre del año siempre reaviva la misma pregunta entre trabajadores que recién ingresaron al mercado laboral formal, que a menudo son jóvenes: ¿hace falta cumplir una cantidad mínima de meses para cobrar el aguinaldo? La consulta aparece en redes, grupos, y, también, en las oficinas de talento o de recursos humanos. La respuesta está definida por la legislación nacional y comprende a todo el país.
El sueldo anual complementario (SAC) o aguinaldo integra los derechos básicos dentro de una relación de dependencia. Su pago se hace en dos cuotas: junio y diciembre, y forma parte del calendario laboral más importante del año. Para diciembre de 2025, las empresas deben respetar los plazos fijados en la normativa vigente.
No existe una antigüedad mínima para acceder al pago
La Ley de Contrato de Trabajo establece que el derecho al aguinaldo no depende de una cantidad mínima de meses trabajados. Todas las personas incorporadas a una empresa tienen acceso al beneficio desde el inicio de la relación laboral. La única diferencia aparece en el monto final porque la cifra se ajusta al tiempo efectivamente trabajado, en este caso, entre julio y diciembre.
Quienes completaron todo el semestre reciben el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto. Ese valor representa el aguinaldo completo. En cambio, quienes ingresaron después del 1 de julio perciben un pago proporcional. La legislación protege este derecho para empleados del sector privado, del sector público central y descentralizado, y para empresas estatales o mixtas.
Cómo calcular el proporcional si trabajaste menos de seis meses
El cálculo se apoya en una fórmula sencilla. Primero se identifica el mejor salario mensual del semestre. Luego, ese monto se divide por doce y se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados.
Ejemplo: si el mejor sueldo del semestre fue de $ 100.000 y la persona trabajó seis meses, el monto resultante es de $ 50.000. Para quienes trabajaron menos tiempo, se reemplaza el número final por los meses reales de servicio. La precisión del cálculo depende de conocer la fecha exacta de ingreso.
Esta fórmula está detallada en la Ley 23.041 y rige para todos los empleadores. La base siempre es la mayor remuneración devengada dentro de cada semestre que finaliza en junio y diciembre.
Plazos legales para el pago en diciembre y quiénes quedan afuera
La segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el jueves 18 de diciembre. La normativa considera una extensión administrativa de cuatro días hábiles por lo que la fecha límite de acreditación es el miércoles 24 de diciembre. El objetivo es asegurar que el dinero adicional esté disponible antes de las fiestas.
El beneficio alcanza únicamente a trabajadores en relación de dependencia y a los beneficiarios del sistema previsional. Quedan excluidos los monotributistas, otros trabajadores independientes y personas que se desempeñan de forma informal sin registración en la seguridad social.