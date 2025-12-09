Aguinaldo en diciembre: claves para entender cuánto te corresponde si sos nuevo en tu trabajo

El cierre del año siempre reaviva la misma pregunta entre trabajadores que recién ingresaron al mercado laboral formal, que a menudo son jóvenes: ¿hace falta cumplir una cantidad mínima de meses para cobrar el aguinaldo? La consulta aparece en redes, grupos, y, también, en las oficinas de talento o de recursos humanos. La respuesta está definida por la legislación nacional y comprende a todo el país.